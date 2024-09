A- A+

BRASIL Número de investimentos no Tesouro Direto bate recorde em julho e soma R$ 6,43 bi A maior parte das operações foi de aplicações de até R$ 1 mil (55,4% do total)

O número de aportes em títulos do Tesouro Direto bateu um recorde em julho, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (9). Foram 869.618 operações de investimento, o maior valor da série histórica, com movimentação de R$ 6,43 bilhões.



Os resgates somaram R$ 5,43 bilhões em julho, sendo R$ 3,17 bilhões relativos a recompras e R$ 2,26 bilhões, a vencimentos.

No sétimo mês, houve emissão líquida de R$ 1,01 bilhão.

A maior parte das operações foi de aplicações de até R$ 1 mil (55,4% do total), enquanto o valor médio por operação foi de R$ 7.397,50.



Já o estoque do programa chegou a R$ 145,4 bilhões, um aumento de 1,5% em relação a junho (R$ 143,2 bilhões).

Com o alto número de vencimentos em julho, o total de investidores ativos no Tesouro Direto (com saldo em aplicações atualmente) atingiu a marca de 2,6 milhões, uma redução de 3.043 investidores.



Já o número de investidores cadastrados no programa aumentou em 335.657, atingindo a marca de 29,2 milhões de pessoas.

Segundo o Tesouro, o grupo de títulos mais demandado pelos investidores em julho foi o indexado à inflação (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+) que totalizou, em vendas, R$ 3,02 bilhões (47% do total).

Os títulos indexados à taxa Selic somaram R$ 2,51 bilhões (38,9%), enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 903,9 milhões em vendas (14,1%) do total.

