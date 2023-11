A- A+

Operadoras Número de lojas físicas da Tim, Vivo e Claro deve diminuir de 2,8 mil para 789 no Brasil Anatel aprovou mudança de regras sobre o limite de estabelecimento físicos por região

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou uma regra que pode reduzir em até 71,8% o total de lojas físicas de operadoras de telefonia como Tim, Vivo e Claro.

A agência estabeleceu que as empresas só serão obrigadas a ter uma loja em cada região que tenha 100 mil usuários ativos. Até então, as operadoras deveriam manter atendimento presencial para cada região com 100 mil habitantes ou mais.

Com a mudança, a Anatel projeta que as lojas físicas podem reduzir de 2,8 mil para 789.

A principal justificativa foi a redução de custos de operação para as operadoras, que economizam mais com o atendimento remoto.

A modificação foi realizada no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC).

As projeções foram apresentadas pelo conselheiro Vicente Aquino, em reunião da Anatel, e foram levantadas pela área técnica da Agência.

Outra proposta

Vicente Aquino foi voto vencido no Conselho Diretor e chegou a sugerir uma proposta de obrigação de manter lojas físicas em cada "região geográfica imediata" a partir de 50 mil usuários ativos. Esse é um conceito do IBGE para se referir às áreas próximas e dependentes de centros urbanos.

Na prática, se essa demanda fosse aderida, a redução de lojas físicas seria menor. De 2.800 para 1.590.

— Eu entendo que a redução de custos se faz necessária para as prestadoras, mas eu compreendo mais ainda que há de fato aquelas críticas severas, eu faço coro, pelos órgãos de consumidor, que o público acima de 60 anos tem pouco habilidade eletrônica e que o letramento digital que o Brasil precisa também deve ser verificado — disse o conselheiro Vicente Aquino.

O atendimento presencial em 2022 representou 24,85% do total no país. Em 2021, esse percentual foi de 26,50%, segundo balanço da Anatel.

Outras mudanças

Além dos números de lojas físicas, houve medidas de combate às chamadas de abusivas. Os sites das empresas precisarão ter disponível, de forma acessível, a opção de “não me perturbe” para evitar ligações de telemarketing.

Outra medida permitiu cortar os serviços depois de 30 dias de inadimplência.

Veja também

Distribuidoras Distribuidoras de energia pedem isenção de tributos para mais pobres