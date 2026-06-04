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Riqueza Número de milionários cresceu 7,9% e atingiu recorde mundial de 25,3 milhões de indivíduos em 2025 Patrimônio total dos mais ricos avançou para US$ 98,3 trilhões, impulsionado por bolsas de valores e pela corrida da inteligência artificial

O número de milionários no mundo e a riqueza acumulada por esse grupo atingiram novos recordes em 2025, impulsionados pelo desempenho dos mercados de ações e pelo recuo da inflação, segundo o relatório World Wealth Report, divulgado nesta quinta-feira pela consultoria Capgemini.

De acordo com o estudo, o contingente de pessoas com mais de US$ 1 milhão disponível para investimentos cresceu 7,9% no último ano, alcançando 25,3 milhões de indivíduos. O cálculo exclui ativos como a residência principal.

O avanço representa quase 2 milhões de novos milionários em comparação com 2024.

Já o patrimônio total desse grupo aumentou 8,7%, chegando a US$ 98,3 trilhões. Trata-se do maior valor já registrado pela pesquisa e do crescimento anual mais forte desde 2018.

"Os mercados de ações, impulsionados pelas altas relacionadas à inteligência artificial, foram o principal motor da criação de riqueza entre pessoas de alta renda em cinco das seis grandes regiões geográficas analisadas", afirmou a Capgemini.

A consultoria destacou ainda a forte concentração de riqueza entre os mais ricos.

E "a riqueza das pessoas de alta renda continua altamente concentrada: 1% delas detém 34,8% dessa riqueza", acrescentou.

Ásia lidera crescimento; EUA ganham mais de 736 mil novos milionários

O maior aumento proporcional no número de milionários ocorreu na região Ásia-Pacífico, onde o contingente cresceu 9,4%, impulsionado principalmente pela indústria de semicondutores. Japão e China lideraram o avanço regional.

Na América do Norte, o crescimento foi de 9,1%, sustentado sobretudo pelos Estados Unidos.

Segundo a Capgemini, mais de 736 mil novos milionários surgiram no país no período, elevando o total americano para 8,7 milhões.

A Europa registrou expansão de 6,5% no número de milionários. Na África, o avanço foi de 4,1%, enquanto a América Latina teve crescimento mais modesto, de 0,3%.

O Oriente Médio foi a única região analisada que apresentou retração. O número de milionários caiu 1,4%, reflexo da queda dos preços do petróleo ao longo do ano anterior.

Número de ultrarricos também bate recorde

O estudo mostra que a população dos chamados ultrarricos "pessoas com patrimônio de pelo menos US$ 30 milhões", também cresceu de forma expressiva.

Esse grupo avançou 9,4% e alcançou cerca de 250 mil indivíduos em todo o mundo.

O levantamento da Capgemini foi elaborado com base em entrevistas realizadas com 6.510 pessoas de alta renda nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio.

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