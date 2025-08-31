A- A+

AVIAÇÃO COMERCIAL Número de passageiros em aeroportos no Brasil supera nível pré-pandemia e bate recorde em julho É o mais alto contingente para qualquer mês desde 2000, quando foi iniciada a série histórica. No ano, foram 73,4 milhões de viajantes, alta de quase 10%

O número de passageiros nos aeroportos brasileiros em 2025 superou o registrado antes da pandemia.

Foram 73,4 milhões de viajantes nacionais e internacionais de janeiro a julho deste ano, enquanto em 2019, pré-Covid-19, foram 68,2 milhões de passageiros no mesmo período, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgado na última quarta-feira (27).

Segundo o levantamento, julho marcou um recorde histórico: 11,6 milhões de passageiros viajaram de avião, o maior volume mensal desde o início da série da Anac, em 2000.

O crescimento foi de 7,5% em relação a julho do ano passado, puxado pela marca inédita de 9 milhões de passageiros apenas em voos domésticos.

O desempenho reflete o aumento da renda dos trabalhadores e a retomada de rotas que haviam sido suspensas durante a pandemia. Além disso, o dólar elevado tem estimulado o turismo interno: para estrangeiros, visitar o Brasil fica mais barato; para brasileiros, as viagens nacionais se tornam alternativa frente ao encarecimento das passagens internacionais.

Nos sete primeiros meses de 2025, o mercado doméstico respondeu por 57 milhões de viajantes, enquanto 16,4 milhões circularam em voos internacionais, uma alta de 15% na comparação com 2024 — quase o dobro do ritmo de crescimento do mercado interno.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, projeta que o setor deve encerrar o ano em forte expansão.

“Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros. Isso mostra a expansão do mercado aéreo no país e da infraestrutura aeroportuária”, afirmou.

Em 2024, o total havia sido de 118 milhões.

Veja também