viagens aéreas Número de passageiros em voos domésticos no Brasil alcança 9 milhões em julho, recorde para o setor É o mais alto contingente para qualquer mês desde 2000, quando foi iniciada a série histórica

O número de passageiros em voos domésticos chegou a 9 milhões em julho pela primeira no Brasil, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que será divulgado nesta quarta-feira (20).



Foram 9.031.000 de passageiros que se deslocaram de avião pelo país, um recorde não apenas para julho como para qualquer mês desde que o início da série histórica, em 2000.

O índice mais alto registrado anteriormente havia sido 8,9 milhões de passageiros, em julho de 2015.

O Brasil vem registrando sucessivos aumentos de renda dos trabalhadores, e as companhias aéreas já retomaram muitos voos que haviam sido suspensos com a pandemia. Esse cenário ajuda no crescimento do setor.





O avanço no número de passageiros voando no Brasil em julho representou uma alta de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Considerando as viagens internacionais, o número de pessoas se deslocando alcançou 11,6 milhões no mês passado, crescimento de 7,5%.

Nos primeiros sete meses do ano também houve expansão: 73,4 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos em voos domésticos e internacionais, alta de 9,6% na comparação com igual período de 2024.

A maior parte dos viajantes teve origem e destino no Brasil. Foram 57 milhões de passageiros no mercado doméstico. Os 16,4 milhões estiveram em decolagens com destino ou origem no exterior, uma alta de 15%, quase o dobro do ritmo de crescimento do mercado internacional.

“Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros. Isso mostra a expansão do mercado aéreo no país e da infraestrutura aeroportuária”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, lembrando que durante todo o ano de 2024, circularam pelos aeroportos brasileiros 118 milhões de viajantes.

O aumento no número de passageiros nos aeroportos do Rio de Janeiro, nos sete primeiros meses do ano, foi de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado, praticamente o dobro da média nacional, que registrou crescimento de 9,6%.

Os terminais do Galeão e do Santos Dumont registraram, juntos, 13,2 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais.

Se considerarmos a movimentação individual de cada aeroporto, de janeiro a julho de 2025, o crescimento do número de passageiros no Galeão foi de 25%, com 9,8 milhões de pessoas voando. Santos Dumont também teve alta na movimentação, de 3% em relação ao mesmo período de 2024, com 3,4 milhões de passageiros.

Galeão é o terceiro aeroporto mais movimentado do País, atrás apenas dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo.

