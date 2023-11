A- A+

INTERNET Número de pernambucanos que usa internet cresce, mas é abaixo da média nacional, diz IBGE Raio-x do uso da internet foi divulgado pelo IBGE. Estado tem o 5º menor percentual de lares com acesso à rede

O número de pernambucanos que usam internet cresceu em 2022 na comparação com 2021, mas ficou abaixo da média nacional. É o que diz resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na quinta-feira (9).

Segundo a pesquisa, no ano passado, 7 milhões dos 8,3 milhões de pernambucanos com 10 anos ou mais usaram a internet no período de referência — os três meses anteriores à entrevista. Esse total corresponde a 84,1% da população dessa faixa etária. No Brasil, o uso da internet chegou a 87,2% da população em 2022.

O percentual pernambucano subiu na comparação com a pesquisa do ano anterior, quando 80,1% da população se conectou à rede mundial de computadores.

As mulheres usaram mais a internet do que os homens no Estado: 85,6% x 82,4%, segundo a Pnad Contínua.

Já entre os estudantes de 10 anos ou mais, o uso chegou a 91,9%, pouco abaixo da média nacional de 92,1%.

Crianças e idosos são os grupos etários com menor percentual de pessoas que usaram a internet no ano passado. Entre a população de 10 a 13 anos, o uso chegou a 84,1%, e entre os idosos com 60 anos ou mais, a 51,3%. O pico ocorre na faixa etária de 20 a 24 anos, em que 96,6% da população acessou a web.

Domicílios

Entre os 3,4 milhões de domicílios do Estado, 87,6% deles têm acesso à internet, sendo o quinto estado do País com menor porcentagem, à frente apenas do Amazonas, Piauí, Maranhão e Acre.

Já entre as residências com acesso à internet, 92,5% usam banda larga fixa, o maior percentual do Brasil, empatado com o Ceará.

Outros recortes da pesquisa mostram que Pernambuco tem:

- 67,1% dos lares com banda larga móvel e 59,7% dos lares com banda larga fixa e móvel;

- 86,9% das residências com acesso a algum serviço de rede móvel celular;

- 34,8% dos lares com acesso a serviços de streaming pagos;

- 11,8% dos domicílios com algum tipo de dispositivo inteligente, como lâmpadas, câmeras e caixas de som ligados à internet.

Veja também

MUNDO Empresa chinesa tenta driblar sanção americana para produzir chip de memória mais avançado do mundo