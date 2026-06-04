A- A+

patrimônio Número de ricos e suas fortunas atingiram novo recorde em 2025, diz estudo 25,3 milhões de pessoas possuiam mais de um milhão de dólares (5 milhões de reais) disponíveis para investimento no ano passado

O número de milionários em todo o mundo e sua fortuna continuaram crescendo em 2025 e atingiram novos recordes, graças ao forte desempenho do mercado de ações e à queda da inflação, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (4) pela Capgemini.

Essa consultoria define os ricos como aqueles que possuem mais de um milhão de dólares (5 milhões de reais) disponíveis para investimento. Isso exclui, em grande parte, o valor de sua residência principal.

Esse número aumentou 7,9%, chegando a 25,3 milhões de pessoas no ano passado, quase 2 milhões a mais do que em 2024, calculou a Capgemini em seu estudo internacional intitulado "World Wealth Report" (Relatório Mundial da Riqueza, em tradução livre).

Seu patrimônio total cresceu 8,7%, atingindo 98,3 trilhões de dólares (495,5 trilhões de reais), um valor recorde e o maior aumento anual desde 2018.

"Os mercados de ações, impulsionados por ganhos relacionados à inteligência artificial, foram o principal motor da criação de riqueza para indivíduos ricos em cinco das seis principais regiões geográficas" analisadas, afirmou a Capgemini.

E "a riqueza dos indivíduos ricos permanece altamente concentrada: 1% deles detém 34,8% dessa riqueza", acrescentou.

O maior aumento no número de milionários (9,4%) é observado na região Ásia-Pacífico, impulsionado pelo setor de semicondutores, com o Japão e a China na liderança.

Na América do Norte, o número de milionários aumentou 9,1%, graças aos Estados Unidos, onde mais de 736 mil novos milionários foram registrados, elevando o total para 8,7 milhões no país.

O número também cresceu na Europa (6,5%), África (4,1%) e América Latina (0,3%).

A única região analisada com queda no número de milionários foi o Oriente Médio (-1,4%), impactado pela queda nos preços do petróleo no ano anterior.

A população de indivíduos super-ricos, definidos como aqueles com patrimônio líquido de pelo menos 30 milhões de dólares (151 milhões de reais), também aumentou 9,4%, chegando a aproximadamente 250 mil pessoas em todo o mundo.

O estudo da Capgemini foi baseado em entrevistas com 6.510 indivíduos ricos nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio.

Veja também