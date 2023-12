Nunes Marques prorroga prazo de pagamento de dívida de Minas Gerais

A- A+

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu na quarta-feira (13) a um pedido feito pelo governo de Minas Gerais e prorrogou por quatro meses os prazos do processo de adesão do estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Com isso, fica adiado o prazo para pagamento da dívida do estado.

O governo federal havia informado, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), que não se opunha à solicitação. Além do governo estadual, o pedido de prorrogação foi apresentado também pela Assembleia Legislativa do estado.

Em sua decisão, Nunes Marques afirmou que é "inegável que a concretização do Plano de Recuperação Fiscal é indispensável para que o Estado de Minas Gerais não alcance situação financeira de difícil reversão" e que "circunstâncias extraordinárias" justificam a prorrogação.

A decisão será submetida à avaliação dos demais ministros. O julgamento foi marcado para ocorrer em fevereiro, no plenário virtual.

Veja também

G20 Haddad defende agenda fiscal "ambiciosa" com G20 no Brasil