Nvidia anuncia parceria com Departamento de Energia dos EUA para 7 supercomputadores de IA
Os produtos serão desenvolvidos nos laboratórios nacionais de Argonne e Los Alamos
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou uma parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos para acelerar sete novos supercomputadores de inteligência artificial.
Os produtos serão desenvolvidos nos laboratórios nacionais de Argonne e Los Alamos, centros de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo governo dos EUA.
"Os supercomputadores serão lançados, acelerando a missão do DOE de impulsionar a liderança tecnológica em aplicações de segurança, ciência e energia dos EUA", disse Huang durante a Conferência GTC, realizada nesta terça-feira, 28, em Washington.
Leia também
• Nvidia anuncia parceria com Nokia para plataforma pronta para 6G e assume fatia na empresa
• Microsoft controla 27% da OpenAI após reestruturação de sua aliança
• CEO da Nvidia, Jensen Huang afirmou que o novo acordo com a OpenAI marca mudança; entenda
O executivo também apresentou a interconexão de alta velocidade Nvidia NVQLink, que permite que processadores quânticos se conectem a laboratórios de supercomputação líderes mundiais.
Entre os participantes do projeto estão o Laboratório Nacional Brookhaven, o Laboratório Fermi, o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley (Laboratório Berkeley), o Laboratório Nacional Los Alamos, o Laboratório Lincoln do MIT, o Laboratório Nacional Oak Ridge, o Laboratório Nacional Pacific Northwest e os Laboratórios Nacionais Sandia, detalhou a Nvidia em comunicado divulgado simultaneamente à apresentação do executivo.
O NVQLink fornece aos pesquisadores quânticos um sistema poderoso para os algoritmos de controle necessários para computação quântica em larga escala e correção de erros quânticos, informou a Nvidia.