SUPERCOMPUTADORES

Nvidia anuncia parceria com Departamento de Energia dos EUA para 7 supercomputadores de IA

Os produtos serão desenvolvidos nos laboratórios nacionais de Argonne e Los Alamos

Jensen Huang, CEO da NVIDIAJensen Huang, CEO da NVIDIA - Foto: Sam Yeh / AFP

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou uma parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos para acelerar sete novos supercomputadores de inteligência artificial.

Os produtos serão desenvolvidos nos laboratórios nacionais de Argonne e Los Alamos, centros de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo governo dos EUA.

"Os supercomputadores serão lançados, acelerando a missão do DOE de impulsionar a liderança tecnológica em aplicações de segurança, ciência e energia dos EUA", disse Huang durante a Conferência GTC, realizada nesta terça-feira, 28, em Washington.

O executivo também apresentou a interconexão de alta velocidade Nvidia NVQLink, que permite que processadores quânticos se conectem a laboratórios de supercomputação líderes mundiais.

Entre os participantes do projeto estão o Laboratório Nacional Brookhaven, o Laboratório Fermi, o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley (Laboratório Berkeley), o Laboratório Nacional Los Alamos, o Laboratório Lincoln do MIT, o Laboratório Nacional Oak Ridge, o Laboratório Nacional Pacific Northwest e os Laboratórios Nacionais Sandia, detalhou a Nvidia em comunicado divulgado simultaneamente à apresentação do executivo.

O NVQLink fornece aos pesquisadores quânticos um sistema poderoso para os algoritmos de controle necessários para computação quântica em larga escala e correção de erros quânticos, informou a Nvidia.


 

