PARCERIA Nvidia anuncia parceria com Nokia para plataforma pronta para 6G e assume fatia na empresa O investimento está sujeito às condições habituais para conclusão do acordo

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou uma parceria com a Nokia para a construção de uma plataforma de computação de telecomunicações pronta para 6G, o Nvidia Arc Aerial RAN Computer.

"Teremos uma plataforma nativa de inteligência artificial (IA), o Nvidia ARC - Aerial Ran Computing", disse o executivo em um discurso de abertura da conferência GTC, em Washington. "Agradeço pela parceria com a Nokia", afirmou.

A Nvidia e a finlandesa Nokia, uma das líderes em infraestrutura de telecomunicações, anunciaram nesta terça uma parceria estratégica para adicionar produtos AI-RAN de nível comercial com tecnologia Nvidia ao portfólio de RAN da Nokia, permitindo que provedores de serviços de comunicação lancem redes 5G-Advanced e 6G nativas de IA em plataformas Nvidia.

Pelo acordo, a Nvidia investirá US$ 1 bilhão na Nokia a um preço de subscrição de US$ 6,01 por ação, assumindo uma fatia de 2,9% na companhia finlandesa, segundo anúncio feito pelas empresas. O investimento está sujeito às condições habituais para conclusão do acordo.

A parceria marca um ponto de virada para o setor, abrindo caminho para o 6G nativo de IA ao levar a IA-RAN à inovação e comercialização em escala global, informou a Nvidia em comunicado divulgado paralelamente ao anúncio do CEO.

"Além disso, a parceria aborda o mercado de IA-RAN em rápido crescimento, representando uma oportunidade significativa dentro do mercado de RAN que deve ultrapassar US$ 200 bilhões acumulados até 2030, de acordo com a empresa de análise Omdia", citou o comunicado da Nvidia.

No discurso, Huang falou ainda que a unidade de processamento gráfico (GPU) foi inventada para solucionar problemas que computadores normais não conseguem.

Huang também enalteceu a importância de bibliotecas CUDA-X. "Aceleração da computação começa com bibliotecas CUDA-X", disse o executivo. CUDA-X é um conjunto de bibliotecas e ferramentas para computação acelerada GPUs.

