Nvidia anuncia parcerias para expandir infraestrutura de IA na Europa

A Nvidia anunciou, nesta quarta-feira, uma série de parcerias com empresas da Europa para ampliar suas atividades voltadas para inteligência artificial no continente. Segundo Jensen Huang, diretor executivo da gigante norte-americana, o objetivo é aumentar a capacidade de computação de IA no continente em até 10 vezes nos próximos dois anos.



O anúncio ocorreu na Vivatech, conferência de tecnologia que ocorre anualmente em Paris, na França.

Um dos acordos é com a startup francesa Mistral AI — concorrente da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT —, que implementará 18 mil chips da Nvidia para construir uma "nuvem de IA".



Huang também anunciou que sua empresa estava fazendo parcerias com instituições que buscam desenvolver seus próprios modelos de IA com mais facilidade, como o banco francês BNP Paribas e a gigante dos cosméticos L'Oréal.

Além disso, o presidente afirmou que irá fortalecer parcerias já existentes com empresas como Schneider Electric, Siemens, Orange e Telefônica. Sediada na Califórnia e fundada em 1993 para desenvolver chips gráficos voltados para jogos, a Nvidia se transformou no principal fornecedor de infraestrutura para IA do mundo.

A multinacional planeja instalar sua tecnologia em data centers por toda a Europa, incluindo Espanha, Itália, Reino Unido, Finlândia, Alemanha, Suécia e Armênia. De acordo com Huang, todos os governantes do mundo "querem ter fábricas de IA, todos querem que a inteligência artificial faça parte de sua infraestrutura".

Empresa mais valiosa do mundo

A Nvidia recuperou, na semana passada, sua posição como a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, superando a Microsoft, após suas ações subirem 3%, alcançando US$ 141,40.



O ganho elevou a capitalização de mercado da Nvidia para US$ 3,45 trilhões, ultrapassando por pouco os US$ 3,44 trilhões da Microsoft. A última vez que a Nvidia ocupou o primeiro lugar foi em 24 de janeiro e, ao longo do último ano, a liderança tem alternado frequentemente entre Nvidia, Microsoft e Apple.

A disparada nas ações estende um rali de quase 24% no último mês, impulsionado pelas apostas dos investidores na liderança da Nvidia no setor de hardware para inteligência artificial. Os chips da empresa são componentes essenciais para o funcionamento de sistemas avançados de IA, sendo amplamente adquiridos para montar clusters de computação em larga escala.

