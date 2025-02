A- A+

TECNOLOGIA Nvidia apresenta faturamento de US$ 39,3 bilhões no 4º tri de 2024, acima das expectativas Faturamento saltou 78% na relação com igual período de 2023

A Nvidia divulgou nesta quarta-feira seus resultados do quarto trimestre. O número veio acima das expectativas, mantendo uma sequência de superação de previsões, com o lucro também superando as estimativas.

A receita do trimestre encerrado em 26 de janeiro aumentou 78% em relação ao ano anterior, alcançando o recorde de US$ 39,3 bilhões, acima do consenso de mercado, que esperava um faturamento de US$ 38,1 bilhões.

A empresa de chips também informou que a margem bruta (lucro em relação às vendas) no quarto trimestre caíram para 73% da receita, uma redução de quase 4 pontos percentuais em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior, em 76%. Os analistas já esperavam essa redução nas margens, pois a empresa está no processo de investimento nos chips ultrapotentes Blackwell.

