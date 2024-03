A- A+

TECNOLOGIA Nvidia apresenta seus novos chips para modelos de IA, que buscam manter hegemonia no setor Processador é bem mais rápido que versão anterior, com número de transistores muito superior a alternativas convencionais

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, apresentou novos chips destinados a modelos de inteligência artificial nesta segunda-feira (18), como forma de estender a dominância de sua empresa no segmento de computação à essa tecnologia.

O design do novo processador, chamado de Blackwall, é bem mais rápido no processamento dos modelos que sustentam a IA, afirmou a empresa em sua conferência GTC em San Jose, Califórnia. Isso inclui o processo de desenvolvimento da tecnologia — uma etapa conhecida como treinamento — e sua execução, chamada de inferência.

Os chips Blackwell, compostos por 208 bilhões de transistores, serão a base de novos computadores e outros produtos implantados pelos maiores operadores de centros de dados do mundo, como Amazon, Microsoft, Alphabet e Oracle.

O modelo antecessor, o Hopper, impulsionou as vendas da Nvidia ao desenvolver o campo de chips aceleradores de IA. O produto principal dessa linha, o H100, se tornou uma das commodities mais valiosas do mundo da tecnologia, alcançando dezenas de milhares de dólares por unidade.

O crescimento fez a avaliação da Nvidia disparar também. É a primeira fabricante de chips a ter uma capitalização de mercado superior a US$ 2 trilhões, atrás apenas da Microsoft e da Apple.

Huang disse que a IA é a força motriz de uma mudança fundamental na economia e que os chips Blackwell são “o motor para impulsionar essa nova revolução industrial”. A Nvidia está “trabalhando com as empresas mais dinâmicas do mundo, vamos realizar a promessa da IA para cada setor”, disse ele.

O novo design tem um número de transistores — os pequenos interruptores que dão aos semicondutores sua capacidade de armazenar e processar informações — muito grande para técnicas de produção convencionais.

Na verdade, são dois chips unidos um ao outro por meio de uma conexão que garante que atuem perfeitamente como um, disse a empresa. O parceiro de fabricação da Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, usará sua técnica 4NP para produzir o produto

O Blackwell também terá uma capacidade aprimorada de se conectar com outros chips e uma nova forma de processar dados relacionados à IA, acelerando o processo. Faz parte da próxima versão da linha “superchip” da empresa, o que significa que é combinado com a unidade de processamento central da Nvidia chamada Grace.

Os usuários terão a opção de combinar esses produtos com novos chips de rede. A Nvidia também está atualizando suas máquinas servidoras HGX com o novo chip.

A empresa sediada em Santa Clara, Califórnia, começou vendendo placas gráficas que se tornaram populares entre os jogadores de computador. As unidades de processamento gráfico, ou GPUs, da Nvidia, acabaram sendo bem-sucedidas em outras áreas por sua capacidade de dividir os cálculos em tarefas mais simples. Essa tecnologia agora está avançando para tarefas mais complexas, baseadas em conjuntos de dados em constante crescimento.

O Blackwell ajudará a impulsionar a transição para além de trabalhos de IA relativamente simples, como reconhecimento de fala ou criação de imagens, disse a empresa. Isso pode significar a geração de um vídeo tridimensional apenas falando com um computador, confiando em modelos que têm até 1 trilhão de parâmetros.

