Queda
Nvidia cai mais de 6% em Wall Street e passa a ser a 3ª maior empresa em capitalização
Empresa perde mais de US$ 400 bilhões em valor de mercado
As ações da Nvidia voltaram a despencar nesta terça-feira (10) na Bolsa de Nova York, em meio ao escrutínio sobre a gigante da inteligência artificial, depois que seu CEO reconheceu um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa.
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Por volta das 17h15 GMT (14h15 no horário de Brasília), as ações da Nvidia caíam 6,32%, chegando a 167,35 dólares (R$ 934,38).
Desde as revelações do fim de semana envolvendo o CEO Jensen Huang, a Nvidia perdeu mais de 400 bilhões de dólares (R$ 2,23 trilhões de reais) em valor de mercado, o que a relegou ao terceiro lugar entre as empresas de maior capitalização do mundo, atrás da Apple e da Microsoft.