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Queda Nvidia cai mais de 6% em Wall Street e passa a ser a 3ª maior empresa em capitalização Empresa perde mais de US$ 400 bilhões em valor de mercado

As ações da Nvidia voltaram a despencar nesta terça-feira (10) na Bolsa de Nova York, em meio ao escrutínio sobre a gigante da inteligência artificial, depois que seu CEO reconheceu um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa.

Por volta das 17h15 GMT (14h15 no horário de Brasília), as ações da Nvidia caíam 6,32%, chegando a 167,35 dólares (R$ 934,38).

Desde as revelações do fim de semana envolvendo o CEO Jensen Huang, a Nvidia perdeu mais de 400 bilhões de dólares (R$ 2,23 trilhões de reais) em valor de mercado, o que a relegou ao terceiro lugar entre as empresas de maior capitalização do mundo, atrás da Apple e da Microsoft.

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