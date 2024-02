A- A+

negócios Nvidia chega ao clube dos US$ 2 trilhões: empresa já é a quarta mais valiosa do mundo Ações da companhia já subiram 65% este ano. Há 9 meses, companhia valia US$ 1 trilhão

A Nvidia atingiu US$ 2 trilhões em valor de mercado nesta sexta-feira (23), aproveitando a demanda insaciável por seus chips, outro marco em sua ascendência como a maior beneficiária de uma corrida para ações relacionadas à inteligência artificial.

As ações da fabricante de chips subiram até 4,9% nesta sexta-feira, depois de fecharem com uma avaliação de US$ 1,96 trilhão na sessão de quinta-feira.

O ganho consolidará a posição da Nvidia como a quarta empresa mais valiosa do mundo, depois de subir cerca de 65% desde o início do ano, com uma capitalização de mercado que está atrás apenas da Microsoft, da Apple e da Saudi Aramco.

Enquanto a Apple e a Microsoft levaram mais de dois anos para passar de US$ 1 trilhão para US$ 2 trilhões, a Nvidia está no caminho certo para conseguir isso em menos de um ano. Há 9 meses, companhia valia US$ 1 trilhão.

As ações da Nvidia subiram depois que a empresa divulgou resultados surpreendentes que reafirmaram as apostas de Wall Street no potencial de suas tecnologias de inteligência artificial.

A nova queridinha de Wall Street registrou um faturamento de US$ 22,1 bilhões no quarto trimestre de 2023, um salto de 265% em relação ao ano anterior e o terceiro período consecutivo de ganhos percentuais de três dígitos. Na comparação com o terceiro trimestre, o avanço foi de 22%. No ano, a receita da Nvidia foi de US$ 60,9 bilhões, avanço de 126%.

A fabricante de chips também forneceu uma orientação acima das expectativas, impulsionada pelos gastos com IA em seus maiores clientes, incluindo a Meta.

A Nvidia domina o mercado de chips gráficos projetados para tarefas complexas de computação necessárias para alimentar aplicativos de IA que as empresas estão correndo para desenvolver.

“A computação acelerada e a inteligência artificial (IA) generativa atingiram o ponto crítico. A demanda está aumentando em todo o mundo entre empresas, indústrias e nações”, afirmou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia no comunicado da empresa divulgado na última quarta-feira, após divulgação dos resultados da empresa.

