TECNOLOGIA Nvidia contrata: com salários de até US$ 414 mil no ano, empresa vira a 'queridinha' Empresa tem 1,8 mil vagas em aberto em áreas como armazenamento de IA, aprendizagem profunda e planejamento de comportamento para veículos autônomos

O crescimento da Nvidia está tornando a empresa a "queridinha" do Vale do Silício, não apenas entre investidores como também entre funcionários. A companhia tem as vagas mais cobiçadas para quem busca um emprego na área de tecnologia, segundo reportagem do Wall Street Journal.

Talentos em tecnologia almejam entrar na empresa em função da sua posição estratégica no fornecimento dos chips para alimentar os sistemas de inteligência artificial. E os pacotes salariais animam. Metade dos 30 mil funcionários ganhou mais de US$ 228 mil ao longo de 2023, de acordo com o jornal.

— Eles são como o Facebook em 2014 — disse Tom Case, que dirige a Atticus Growth Partners, uma empresa de recrutamento que busca candidatos para vários concorrentes da Nvidia.



A empresa tem 1,8 mil vagas em aberto, com destaque para os cargos de engenharia em áreas como armazenamento de IA, aprendizagem profunda e planejamento de comportamento para veículos autônomos.

A remuneração base varia de US$ 144 mil a US$ 414 mil anuais. Mas conseguir passar na seleção não é nada fácil. Muitas vagas têm doutorado como pré-requisito, e a empresa exige que alguns candidatos conheçam várias linguagens de programação.

Segundo a Nvidia, os candidatos devem estar interessados em “contribuir para um ambiente ágil e criar uma plataforma para que outros façam o trabalho de suas vidas”.

'Cultura de startup'

Os empregos da Nvidia também enchemos olhos por seus benefícios. A sede no Vale do Silício tem um bar e os funcionários têm dois “dias livres” a cada trimestre, quando toda a equipe tem o mesmo tempo de folga para recarregar as energias. Isso fora as férias.

Segundo Debparna Pratiher, que trabalhou em gerenciamento de produtos na Nvidia por dois anos, a empresa segue uma cultura intensa de startup.

— Ela atrai o tipo de pessoas que têm humildade, mas também que são quase como ratos em um labirinto. (...) É como correr por aí procurando queijo, procurando o próximo projeto, procurando a próxima maneira de dar um salto.

