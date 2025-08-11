A- A+

TECNOLOGIA Nvidia e AMD pagarão 15% da receita de vendas de chips na China ao governo dos EUA Fabricantes de chips concordam com acordo inédito para garantir licenças de exportação do governo Trump

As fabricante de chips Nvidia e AMD concordaram em transferir para o governo dos EUA 15% das receitas das vendas de chips na China, num acordo pouco comum para conseguir exportar semicondutores para o país asiático, informou neste domingo o jornal britânico Financial Times.

Segundo o Financial Times, essa foi a condição para a liberação das licenças de exportação desses itens para o mercado chinês, que foram concedidas na semana passada, segundo pessoas familiarizadas com o tema, diz o jornal.

Essas fontes disseram ao jornal que a Nvidia daria parcela das vendas de chips H20 na China e que a AMD fornecerá também 15% da receita dos chips MI308. Duas pessoas familiarizadas com o acordo disseram que o governo Trump ainda não havia determinado como usar o dinheiro, informou o Financial Times.





O início da emissão das licenças aconteceu dois dias depois do encontro do presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, com o presidente Donald Trump . A autoridade americana afirmou que o governo também começou a emitir licenças para o chip chinês da AMD, diz o jornal.

Segundo o Financial Times, esse tipo de acordo é inédito. Nenhuma empresa americana jamais concordou em pagar parte de sua receita para obter licenças de exportação. Mas essa tem sido a estratégia de Trump para conseguir investimentos para o país, usando as tarifas.

O jornal procurou as duas companhias, mas a AMD não respondeu e a Nvidia não confirmou nem desmentiu a informação. Por nota, disse ao jornal que segue "as regras estabelecidas pelo governo dos EUA para nossa participação em mercados globais".

Analistas da Bernstein estimam que Nvidia teria vendido US$ 23 bilhões de chips H20 para China, criado especificamente para o mercado chinês, este ano antes dos controles de exportação começarem a valer.

Em abril, o governo Trump anunciou que proibiria as exportações de H20 para a China. No entanto, Trump, após se encontrar com Huang na Casa Branca, liberou as licenças, diz o Financial Times.

O acordo de receita do H20 ocorre em um momento em que a Nvidia e o governo Trump enfrentam críticas pela decisão de vender o chip para a China, diz o jornal. Especialistas em segurança dos EUA afirmam que o chip H20 ajudará as forças armadas chinesas e minará a força dos EUA em inteligência artificial.

“Pequim deve estar exultante ao ver Washington transformar licenças de exportação em fontes de receita. O que vem a seguir — deixar a Lockheed Martin vender F-35s para a China por uma comissão de 15%?”, disse Liza Tobin ao Financial Times, especialista em China que atuou no Conselho de Segurança Nacional no primeiro governo Trump, agora na Fundação Jamestown.

Veja também