TECNOLOGIA

Nvidia e AMD pagarão 15% da receita de vendas de chips na China ao governo dos EUA

Fabricantes de chips concordam com acordo inédito para garantir licenças de exportação do governo Trump

NvidiaNvidia - Foto: Reprodução/Internet

As fabricante de chips Nvidia e AMD concordaram em transferir para o governo dos EUA 15% das receitas das vendas de chips na China, num acordo pouco comum para conseguir exportar semicondutores para o país asiático, informou neste domingo o jornal britânico Financial Times.

Segundo o Financial Times, essa foi a condição para a liberação das licenças de exportação desses itens para o mercado chinês, que foram concedidas na semana passada, segundo pessoas familiarizadas com o tema, diz o jornal.

Essas fontes disseram ao jornal que a Nvidia daria parcela das vendas de chips H20 na China e que a AMD fornecerá também 15% da receita dos chips MI308. Duas pessoas familiarizadas com o acordo disseram que o governo Trump ainda não havia determinado como usar o dinheiro, informou o Financial Times.

 

O início da emissão das licenças aconteceu dois dias depois do encontro do presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, com o presidente Donald Trump . A autoridade americana afirmou que o governo também começou a emitir licenças para o chip chinês da AMD, diz o jornal.

Segundo o Financial Times, esse tipo de acordo é inédito. Nenhuma empresa americana jamais concordou em pagar parte de sua receita para obter licenças de exportação. Mas essa tem sido a estratégia de Trump para conseguir investimentos para o país, usando as tarifas.

O jornal procurou as duas companhias, mas a AMD não respondeu e a Nvidia não confirmou nem desmentiu a informação. Por nota, disse ao jornal que segue "as regras estabelecidas pelo governo dos EUA para nossa participação em mercados globais".

Analistas da Bernstein estimam que Nvidia teria vendido US$ 23 bilhões de chips H20 para China, criado especificamente para o mercado chinês, este ano antes dos controles de exportação começarem a valer.

Em abril, o governo Trump anunciou que proibiria as exportações de H20 para a China. No entanto, Trump, após se encontrar com Huang na Casa Branca, liberou as licenças, diz o Financial Times.

O acordo de receita do H20 ocorre em um momento em que a Nvidia e o governo Trump enfrentam críticas pela decisão de vender o chip para a China, diz o jornal. Especialistas em segurança dos EUA afirmam que o chip H20 ajudará as forças armadas chinesas e minará a força dos EUA em inteligência artificial.

“Pequim deve estar exultante ao ver Washington transformar licenças de exportação em fontes de receita. O que vem a seguir — deixar a Lockheed Martin vender F-35s para a China por uma comissão de 15%?”, disse Liza Tobin ao Financial Times, especialista em China que atuou no Conselho de Segurança Nacional no primeiro governo Trump, agora na Fundação Jamestown.

