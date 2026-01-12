A- A+

TECNOLOGIA Nvidia e Eli Lilly investirão US$ 1 bi ao longo de cinco anos em laboratório conjunto de IA Cientistas das duas empresas irão se reunir em uma nova unidade na região da Baía de San Francisco

A Eli Lilly e a Nvidia anunciaram nesta segunda-feira (12) a criação de um laboratório de co-inovação em inteligência artificial (IA), com foco na aplicação de IA para enfrentar alguns dos desafios mais persistentes da indústria farmacêutica. A Nvidia firmou o compromisso de investir mais de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos.

As duas empresas irão estabelecer um novo laboratório de co-inovação em IA, com o compromisso de investir mais de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos, anunciou a Nvidia durante a Conferência J.P. Morgan Healthcare 2026, em San Francisco.

Cientistas das duas empresas irão se reunir em uma nova unidade na região da Baía de San Francisco, que, segundo a Nvidia, deve ser inaugurada até o fim de março.

A mais recente colaboração entre as duas empresas amplia o projeto de "fábrica de IA", no qual a Nvidia auxilia a Lilly a construir o que pode se tornar o maior supercomputador da indústria farmacêutica, projetado para acelerar a descoberta de medicamentos e encurtar os prazos de desenvolvimento.

A Nvidia também anunciou uma colaboração com a Thermo Fisher Scientific voltada ao desenvolvimento de uma "infraestrutura fundamental de IA para aumentar a automação, a precisão e a velocidade dos laboratórios", segundo a empresa.

Veja também