TECNOLOGIA

Nvidia e Eli Lilly investirão US$ 1 bi ao longo de cinco anos em laboratório conjunto de IA

Cientistas das duas empresas irão se reunir em uma nova unidade na região da Baía de San Francisco

Sede da NvidiaSede da Nvidia - Foto: Reprodução/Internet

A Eli Lilly e a Nvidia anunciaram nesta segunda-feira (12) a criação de um laboratório de co-inovação em inteligência artificial (IA), com foco na aplicação de IA para enfrentar alguns dos desafios mais persistentes da indústria farmacêutica. A Nvidia firmou o compromisso de investir mais de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos.

As duas empresas irão estabelecer um novo laboratório de co-inovação em IA, com o compromisso de investir mais de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos, anunciou a Nvidia durante a Conferência J.P. Morgan Healthcare 2026, em San Francisco.

Cientistas das duas empresas irão se reunir em uma nova unidade na região da Baía de San Francisco, que, segundo a Nvidia, deve ser inaugurada até o fim de março.

A mais recente colaboração entre as duas empresas amplia o projeto de "fábrica de IA", no qual a Nvidia auxilia a Lilly a construir o que pode se tornar o maior supercomputador da indústria farmacêutica, projetado para acelerar a descoberta de medicamentos e encurtar os prazos de desenvolvimento.

A Nvidia também anunciou uma colaboração com a Thermo Fisher Scientific voltada ao desenvolvimento de uma "infraestrutura fundamental de IA para aumentar a automação, a precisão e a velocidade dos laboratórios", segundo a empresa.

