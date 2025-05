A- A+

inteligência artificial Nvidia e Humain anunciam parceria estratégia para construir 'fábricas de IA' na Arábia Saudita O acordo busca posicionar o país do Oriente Médio como um centro global de inovação em IA

A Humain, subsidiária de inteligência artificial (IA) do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e a Nvidia, líder em infraestrutura de computação em IA, fecharam uma parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento de IA no país saudita. O acordo busca posicionar o país do Oriente Médio como um centro global de inovação em IA, computação em GPU e transformação digital.

Como parte da colaboração, a Humain fará um "grande investimento" para construir "fábricas de IA" no país, com capacidade projetada de até 500 megawatts, alimentadas por "centenas de milhares dos GPUs mais avançados da Nvidia" nos próximos cinco anos.

A primeira fase incluirá um supercomputador com 18.000 unidades do sistema Nvidia GB300 Grace Blackwell, conectado pela rede Nvidia InfiniBand.

Segundo comunicado da companhia norte-americana, esses data centers fornecerão infraestrutura segura para treinar e implantar modelos de IA soberana em larga escala, acelerando a inovação em setores como energia, logística e manufatura. A Humain também adotará a plataforma Nvidia Omniverse para impulsionar a "IA física", permitindo a criação de "gêmeos digitais" que otimizam operações industriais e aceleram a transição para a Indústria 4.0.

Além da infraestrutura, a parceria inclui programas de capacitação para "milhares de cidadãos e desenvolvedores sauditas", alinhados com os objetivos de diversificação econômica do plano Visão 2030.

O texto destaca que a Humain opera em quatro áreas: data centers, infraestrutura de alto desempenho, modelos avançados de IA (incluindo os "LLMs multimodais em árabe mais avançados do mundo") e soluções setoriais.

