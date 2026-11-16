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Mundo Nvidia enfrenta escrutínio de resultados após escândalo e queda de CEO Algumas das figuras mais poderosas do Vale do Silício pressionam por um rápido retorno do homem que foi o maior promotor e investidor da IA

A gigante dos chips Nvidia iniciou sua primeira semana completa sem Jensen Huang como diretor-executivo, em um momento em que Wall Street aguarda com nervosismo a divulgação de seus resultados financeiros, na terça-feira, em busca de sinais sobre a capacidade do crescimento da inteligência artificial (IA) de resistir ao escândalo cada vez maior que provocou sua queda.

Algumas das figuras mais poderosas do Vale do Silício pressionam por um rápido retorno do homem que foi o maior promotor e investidor da IA.

Essa possibilidade parece improvável à medida que vêm à tona detalhes dos vínculos de Huang com a empresa Megaspeed. A companhia é alvo de uma investigação criminal nos Estados Unidos, sob suspeita de servir de fachada para levar à China a tecnologia mais avançada da Nvidia, em violação às normas americanas.

O conselho de administração da Nvidia não está considerando a reintegração de Huang. Em vez disso, está concentrado em uma investigação sobre a conduta do executivo, informou a CNBC nesta segunda-feira (16), citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Nvidia contratou um escritório de advocacia para determinar se as ações de Huang comprometeram a segurança nacional ou os segredos da empresa.

O escândalo eclodiu em 8 de novembro, quando o jornal The New York Times informou que Jensen Huang e a executiva da Megaspeed Alice Huang, com quem não tem parentesco, mantinham um relacionamento amoroso.

O jornal americano informou que alguns funcionários do governo dos Estados Unidos suspeitavam que Alice Huang pudesse ser uma espiã chinesa.

O escândalo expôs fissuras dentro do governo de Donald Trump.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, pediu uma investigação sobre os acordos de Jensen Huang com a Megaspeed. Além disso, acusou o Departamento de Comércio de ignorar numerosos relatórios de que a Nvidia estava transferindo tecnologia para a China.

Sob pressão, o Departamento de Comércio adotou medidas nesta segunda-feira para fechar uma brecha legal que permitia a empresas chinesas obter acesso indireto aos poderosos chips de IA da Nvidia.

Em outra frente, porém, o magnata da tecnologia Elon Musk e outros grandes investidores em IA estão reunindo assinaturas para uma carta aberta que pede a reintegração de Jensen Huang ao cargo.

Efeito sobre o "boom" da IA?

Dado o contexto jurídico que envolve o episódio, a maioria dos analistas de Wall Street duvida que Huang possa retornar em breve à empresa que fundou há 33 anos.

"Ninguém pode substituir Jensen como diretor-executivo, mas, no fim das contas, depois deste escândalo global, o velho Jensen, com sua jaqueta de couro preta e personalidade de astro do rock, desapareceu para sempre", afirmou Dan Ives, da Yorkville Ives & Co.

Por enquanto, a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, ocupa interinamente o cargo de diretora-executiva. No entanto, como não é engenheira, não se espera que permaneça na função.

Também foi amplamente divulgado que Kress tinha dúvidas sobre a agressiva estratégia de investimentos de Huang, que o levou a comprometer dezenas de bilhões de dólares com empresas de IA.

"Mesmo que um novo líder mantenha, em última análise, uma abordagem semelhante, é provável que haja certa 'pausa' na disposição e na capacidade da empresa de continuar realizando esses acordos no curto prazo", destacou o banco UBS em uma nota.

Isso poderia provocar um efeito em cadeia sobre o boom de investimentos em IA que sustenta a economia americana, já que a Nvidia apoia, por exemplo, a Anthropic, criadora do chatbot Claude, cuja estreia na Bolsa de Valores está prevista para quinta-feira.

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