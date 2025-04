Nvidia fabricará supercomputadores de IA nos EUA e prevê produção de até US$ 500 bi em 4 anos

A- A+

A Nvidia anunciou que, pela primeira vez, vai fabricar supercomputadores de inteligência artificial (IA) inteiramente nos Estados Unidos. Segundo a empresa, o projeto será viabilizado em parceria com indústrias que vão construir fábricas no Arizona e no Texas.

"Os motores da infraestrutura de IA do mundo estão sendo construídos nos Estados Unidos pela primeira vez", disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia.

A produção dos chips Blackwell, considerados essenciais para sistemas avançados de IA, já começou nas instalações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) em Phoenix. No Texas, fábricas que serão operadas com Foxconn, em Houston, e Wistron, em Dallas, devem entrar em operação em 12 a 15 meses.

A empresa afirma que a fabricação desses supercomputadores depende de uma cadeia de suprimentos altamente especializada, com tecnologias avançadas de empacotamento, montagem e testes. Para atender a essa demanda, a Nvidia firmou acordos com as empresas Amkor e SPIL, que também atuarão no Arizona.

Nos próximos quatro anos, a expectativa da companhia é fabricar até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos EUA. Esses supercomputadores alimentam as chamadas "fábricas de IA" - data centers voltados exclusivamente ao treinamento e operação de modelos de inteligência artificial. A previsão da Nvidia é construir dezenas desses centros, o que, segundo a empresa, pode gerar "centenas de milhares de empregos e trilhões de dólares em impacto econômico".

A companhia também pretende usar tecnologias como o Omniverse, que cria "gêmeos digitais" das fábricas, e os robôs autônomos Isaac GR00T para tornar a produção mais eficiente.

"A manufatura americana nos ajuda a atender à demanda crescente por chips de IA, fortalece nossa cadeia e aumenta nossa resiliência", completou Huang.



