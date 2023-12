Nvidia, gigante dos chips, quer ajudar Japão a tirar atraso na inteligência artificial

A- A+

A Nvidia, pioneira em chips de inteligência artificial (IA), planeja ajudar a construir um ecossistema relacionado com a nova tecnologia no Japão para satisfazer a ansiedade do país por obter uma vaga na mais nova corrida da indústria digital.

Conhecido no passado pelo pioneirismo na área de tecnologia, o país asiático tem visto a disputa pela IA ser protagonizada por EUA e China sem muitas chances de disputar a dianteira.

Para ajudar o Japão a tirar esse atraso, a Nvidia, que é sediada em Santa Clara, Califórnia (EUA), está buscando estabelecer parcerias com organizações de pesquisa, empresas e startups japonesas para construir fábricas de equipamentos para IA, disse o diretor-executivo da companhia Jensen Huang durante reunião com o ministro da Economia japonês,Yasutoshi Nishimura, nesta terça-feira.

A Nvidia vai criar um laboratório de pesquisa de inteligência artificial e investir em startups locais, além de educar o público sobre a utilização de IA, acrescentou Huang.

Os chips da Nvidia, que processam grandes quantidades de dados efetuando cálculos em paralelo, tornaram-se a principal ferramenta para treinar serviços de IA. Assim, os preços dos microprocessadores da companhia aumentaram à medida que as empresas e os governos lutam para desenvolver as suas próprias ferramentas de IA.

Na reunião com autoridades japonesas, Huang prometeu fazer o seu melhor para dar prioridade ao Japão, de acordo com notícias locais.

- Vamos construir uma rede de fábricas de IA aqui no Japão, para que o país possa processar os dados da sociedade e criar inteligência para a sociedade e para a indústria -- disse Huang.

Em busca da liderança perdida

Tóquio está tentando recuperar a liderança tecnológica, tirando partido da sua experiência em ciência dos materiais e ferramentas de fabricação de chips. O país tem oferecido milhões de dólares em subsídios para aumentar a produção nacional de semicondutores de ponta.

No entanto, até agora, tem perdido a maior parte dos lucros relacionados com a IA generativa. Huang afirmou que o Japão tem capacidade para construir o seu próprio ecossistema de IA.

- O Japão tem todos os conhecimentos técnicos, a capacidade industrial para criar a sua própria inteligência artificial aqui mesmo no Japão -- ressaltou Huang a Nishimura, acrescentando que o país tem décadas de experiência em mecatrônica, fabricação e robótica. -- Não há razão para exportar os dados do Japão. Não há razão para exportar a inteligência artificial do Japão.

A Nvidia fornece chips para empresas japonesas, incluindo SoftBank, NEC, braços de serviços móveis e de dados da Nippon Telegraph & Telephone, bem como Sakura Internet e Mitsui & Co. Todas estão envolvidas numa corrida para construir uma infraestrutura de IA específica para o Japão.

As ações da Sakura Internet saltaram 7.6%, atingindo o maior patamar em quase oito anos. SoftBank e NTT pouco mudaram, e a NEC caiu 3,6%, enquanto a Mitsui caiu 1,4%.

- Para o Japão desenvolver a sua própria IA generativa, precisamos das GPUs da Nvidia. Não podemos fazê-lo sem colaboração. Gostaria de ver o Japão liderar o mundo em inovação por meio de uma parceria aprofundada com a Nvidia - disse o primeiro-ministro Nishimura.

