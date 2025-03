A- A+

Tecnologia Nvidia quer expandir domínio em IA com robôs humanoides, carros e supercomputadores Em discurso no esperado evento anual da companhia, o CEO Jensen Huang apresentou planos para fabricar chips mais potentes

A Nvidia, buscando consolidar sua posição no centro da revolução da inteligência artificial (IA), apresentou hoje planos para chips mais potentes, um modelo de IA para robótica e “supercomputadores pessoais de IA” que permitirão que desenvolvedores trabalhem em máquinas desktop.

Falando no esperado evento anual da fabricante de semicondutores, o GTC, em San José, Califórnia, nos EUA, o CEO Jensen Huang revelou uma plataforma chamada Isaac GROOT N1, que “impulsionará o desenvolvimento de robôs humanoides”.

A Nvidia está trabalhando no projeto com a Walt Disney e a DeepMind, do Google. Ele será aberto a desenvolvedores externos.

Enquanto isso, Dell, HP e outros fabricantes produzirão os novos sistemas de supercomputadores pessoais.

Huang também apresentou o sucessor do principal processador de IA da Nvidia, chamado Blackwell Ultra. Essa linha de chips, prevista para a segunda metade de 2025, será seguida por uma atualização mais significativa, chamada “Vera Rubin”, na segunda metade de 2026.

Durante seu discurso, Huang disse que a Nvidia está trabalhando com a General Motors para usar IA em carros, fábricas e robôs de próxima geração.

Ele também revelou um projeto separado de redes sem fio envolvendo empresas como T-Mobile US Inc. e Cisco Systems Inc.

A Nvidia ajudará a criar hardware de rede sem fio “nativo de IA” para as novas redes 6G, sucessoras do atual 5G.

Veja também