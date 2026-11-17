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Tecnologia Nvidia supera previsões do mercado e descarta volta de ex-CEO A receita alcançou US$ 115,8 bilhões (+103% na comparação anual), segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (17), após o fechamento de Wall Street

A gigante americana dos semicondutores Nvidia faturou mais do que o dobro no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e superou com folga as expectativas do mercado, ao mesmo tempo em que fechou as portas para um possível retorno de seu ex-CEO, Jensen Huang, afastado após um escândalo.

A receita alcançou US$ 115,8 bilhões (+103% na comparação anual), segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (17), após o fechamento de Wall Street.

O resultado ficou acima dos US$ 109 bilhões projetados pelos analistas, de acordo com o consenso estabelecido pela FactSet.

Pela primeira vez em quase 28 anos, desde a abertura de capital da empresa, sediada em Santa Clara, na Califórnia, Huang não esteve presente para apresentar os resultados trimestrais.

Em vez de suas declarações entusiasmadas, que costumavam acompanhar os números estratosféricos da Nvidia nos últimos anos, os investidores tiveram de se contentar com os comentários sóbrios da diretora financeira, Colette Kress, nomeada presidente interina após a renúncia de Huang na quinta-feira.

Ainda assim, a gigante dos semicondutores destinados à inteligência artificial (IA) voltou a superar as previsões, tanto em faturamento quanto em lucro líquido, que chegou a US$ 65,3 bilhões (+105%).

O lucro por ação, indicador de referência em Wall Street, foi de US$ 2,77, contra os US$ 2,48 previstos pelos analistas.

O mercado reagiu positivamente à divulgação dos resultados e, nas negociações eletrônicas após o fechamento da Bolsa, as ações registravam alta de pouco mais de 2%.

A empresa também revisou para cima suas projeções para o próximo exercício fiscal e agora prevê um aumento de 75% no faturamento, ante os 70% estimados anteriormente, graças à solidez da demanda.

Expectativa

Os investidores aguardavam com expectativa esses números em busca de sinais de que o boom da IA pode resistir à crise, que revelou uma brecha legal da qual empresas chinesas poderiam ter se aproveitado para acessar indiretamente a tecnologia americana nesse setor.

Huang renunciou em 12 de novembro, quando veio à tona que havia mantido relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionagem para a China.

O caso afetou duramente as ações da Nvidia, até pouco tempo atrás a empresa de maior valor de mercado do mundo.

A Nvidia ocupa uma posição central na expansão da IA, que contribuiu para impulsionar os mercados a máximas históricas e dinamizar o crescimento econômico mundial.

A Nvidia perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado, e Huang será interrogado por parlamentares americanos devido a preocupações relacionadas à segurança nacional.

Ele comparecerá aos comitês de Relações Exteriores, Inteligência e China da Câmara dos Representantes em 1º de dezembro.

Mas a saída de Huang desencadeou apelos imediatos de Elon Musk e de outros empresários por seu retorno. Até mesmo o presidente Donald Trump afirmou que "não se importaria" de ver Huang novamente à frente da Nvidia.

Huang afirmou na terça-feira que estaria disposto a retornar ao cargo devido a uma "onda de apelos" por sua volta.

Mas o conselho de administração foi categórico após a divulgação dos resultados: não reconduziria Huang ao seu antigo cargo.

Conversas entre Trump e Xi

À medida que o escândalo se aprofundava, Washington anunciou na segunda-feira novas restrições às exportações de chips de IA, provocando a condenação de Pequim.

As novas limitações e o caso da Nvidia ameaçam ofuscar as conversas entre Trump e seu par chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada nesta semana na cidade chinesa de Shenzhen.

Com as novas regras, centros de dados em qualquer lugar do mundo precisarão de uma licença de Washington para fornecer grandes volumes de capacidade de processamento, provenientes de chips avançados, a empresas sediadas na China, em Macau ou em outros países submetidos a embargos de armas pelos Estados Unidos.

As regras também exigem licenças para o envio de chips avançados a Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil, países que, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, apresentam um "risco de desvio acima do normal" desses chips.

As mudanças respondem a uma brecha legal que permitia a empresas chinesas alugar capacidade de processamento de IA de centros de dados no Sudeste Asiático e em outros lugares que operam com equipamentos americanos cuja exportação para a China não é permitida.

A revelação do relacionamento de Huang intensificou o escrutínio sobre essa prática.

Sua amante, Alice Huang, sem parentesco com o executivo de 63 anos, é ex-diretora da Megaspeed, uma empresa de computação em nuvem sediada em Singapura que está sob investigação criminal nos Estados Unidos, suspeita de ter ajudado empresas chinesas a adquirir chips avançados de IA da Nvidia, burlando os controles de exportação.

A Nvidia apoia importantes empresas do setor, como a Anthropic, criadora do chatbot Claude, que começará a ser negociada em Wall Street na quinta-feira.

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