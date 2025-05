A- A+

MERCADO Nvidia tem lucro ajustado de US$ 19 bi com salto em receita, mas China afeta guidance O lucro por ação diluído ajustado foi de US$ 0,81

A Nvidia reportou um lucro líquido de US$ 18,77 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026. Em base ajustada, o resultado foi de US$ 19,89 bilhões, alta de 31% em relação aos US$ 15,24 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.



O lucro por ação diluído ajustado foi de US$ 0,81, ante US$ 0,61 por ação no ano anterior, considerando o desdobramento de ações de 10 para 1 realizado em junho.

A receita total da companhia somou US$ 44,06 bilhões no trimestre encerrado em abril, crescimento de 69% na base anual e ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 43,34 bilhões. O número já reflete a impossibilidade de embarcar US$ 2,5 bilhões em chips para a China devido a restrições de exportação.

O segmento de data centers, que inclui chips e sistemas voltados para computação de inteligência artificial, registrou uma receita de US$ 39,1 bilhões, com avanço de 73% em relação ao ano anterior. Apesar do salto, o resultado veio abaixo da projeção de US$ 39,36 bilhões dos analistas.

A Nvidia incorreu em encargos de US$ 4,5 bilhões no trimestre relacionados à desvalorização de estoques de chips desenvolvidos para o mercado chinês. Um novo bloqueio imposto pelo governo dos Estados Unidos impediu as exportações da linha H20 para o país, exigindo licença especial para vendas, o que levou a uma baixa contábil adicional de US$ 5,5 bilhões. No total, os impactos regulatórios somaram US$ 10 bilhões no trimestre.

Para o segundo trimestre, a empresa projeta uma receita de US$ 45 bilhões, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. O guidance está abaixo da projeção média de analistas, de US$ 45,92 bilhões, e já inclui uma perda de aproximadamente US$ 8 bilhões decorrente da proibição de vendas da linha H20 à China.

A linha de chips Blackwell, anunciada pela Nvidia em março, deve impulsionar os resultados futuros da companhia. Estimativas de mercado apontam para US$ 98 bilhões em vendas dos chips Blackwell neste ano fiscal, com projeção de US$ 119 bilhões no ano seguinte.

Por volta das 17h55 (de Brasília), a ação da Nvidia subia 4,6% no after hours de Nova York.



