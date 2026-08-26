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Crescimento Nvidia tem lucro de US$ 58,69 bilhões, dobra receita e eleva guidance Empresa considerada a mais valiosa do mundo registra lucro de quase 60 bilhões de dólares

A Nvidia divulgou resultados do segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, que superaram as estimativas, mas ainda assim não conseguiram animar Wall Street.

A empresa, considerada a mais valiosa do mundo, registrou um lucro líquido de US$ 58,69 bilhões no período, representando um aumento de 126% em relação ao mesmo período de 2026, conforme o balanço divulgado nesta quarta-feira (26).

O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,20, superando os US$ 2,10 previstos pelos analistas da FactSet e apresentando um avanço de 120% na comparação anual.

A receita do segundo trimestre de 2027 atingiu US$ 96,22 bilhões, com um aumento de 106% em relação ao ano anterior e acima da previsão dos analistas, que era de US$ 92,17 bilhões.

A receita de data center também subiu expressivamente, totalizando US$ 89 bilhões, mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado.

A empresa informou que agora 92% de suas vendas provêm de sua unidade de data center, que inclui a receita de seus chips de inteligência artificial (IA).

Os clientes dessa unidade geraram US$ 40,3 bilhões em receitas no trimestre, um aumento de 138% em relação ao ano anterior.

No guidance, a Nvidia elevou sua previsão para o trimestre atual, afirmando que agora espera vendas de US$ 108 bilhões e margens brutas de 74%, sem considerar nenhuma receita de computação de data center da China em sua perspectiva.

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