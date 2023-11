O 3º mutirão de negociação de dívidas chega a Fernando de Noronha

A- A+

O Procon Pernambuco realizará o terceiro mutirão de negociação de dívidas de Fernando de Noronha, no distrito de mesmo nome. A iniciativa acontecerá entre os dias 27 de novembro e 1 de dezembro, na escola de referência Arquipélago de Fernando de Noronha, das 9h às 16h.

Para o consumidor que deseja participar será necessário apresentar original e cópia da carteira de identidade, CPF e o comprovante de residência, além de documentos que comprovem a dívida ou parcelamento, como nota fiscal, carnê, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento e/ou contrato, número de protocolo, entre outros. Em casos de documentação no nome de outra pessoa, que não seja o titular, é necessário apresentar uma procuração reconhecida em cartório para representação.

“O nosso objetivo é ajudar os moradores de Fernando de Noronha a terem uma ‘saúde’ financeira equilibrada porque, a partir do momento que isso acontece, o consumidor pode fazer uma reflexão no sentido de não criar dívidas que possam comprometer suas finanças”, disse o secretário Executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo.

Ele destacou que a ação também é importante para os moradores que desejam adiantar parcelamentos que tenham em seu CPF. Os bancos Bradesco e Santander, a Compesa, Neoenergia, SKY e as empresas de telefonia estarão presentes no mutirão.

