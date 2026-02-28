A- A+

Logística O avanço da robótica na logística em Pernambuco Novas tecnologias aplicadas nos processos de armazenamento, separação e transporte de mercadorias reduzem custos e aumentam a produtividade

A evolução acelerada do mercado de logística, aliada às inovações tecnológicas, vem consolidando a automação e a robotização como ferramentas-chave para ganhos de eficiência, redução de custos e aumento da produtividade. Em Pernambuco, a automação dos sistemas de esteiras e de direcionamento de cargas ainda é predominante.

Segundo o professor de física e robótica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador da Rede de Inovação em Robótica do estado, Francisco Luiz dos Santos, devido ao alto potencial de expansão, o estado desponta como um ambiente favorável também ao avanço da robotização.

“No estado, temos mais automação industrial, empresarial e na logística. A automação na logística que Pernambuco mais tem são esteiras e máquinas que são robotizadas no sentido de colocar e tirar alguma coisa da esteira”, disse.

O professor utilizou o mercado de mangas como case de sucesso no processo de automação. “As indústrias de manga em Pernambuco já têm automação completa e isso é uma parte da robótica. Inclusive, faz seleção de manga de vários tipos. Você pode mandar mangas especiais para um país e ela faz essa seleção nas caixas”, afirmou.

Segundo Francisco, a Amazon é pioneira no mundo na incorporação da robótica nos processos fabris e possui tecnologias como os veículos Veículos Autonomamente Guiados (AGVs) e os Robôs Móveis Autônomos (AMRs).

“Esses que têm a sigla AGV são robôs que se deslocam sozinhos na fábrica e trazem coisas de um lugar para outro. Durante um tempo de trabalho, os gerentes, os donos e os funcionários desse setor de logística vão sentir uma diferença muito grande”, explicou.

Para que os AGVs possam circular, são instalados, por baixo do piso do chão da fábrica, uma fita metálica, normalmente ferromagnética. O robô anda sobre a fita e leva objetos de um lado para outro. Já os AMRs tomam decisões e circulam sem a necessidade de uma fita, sendo modelos mais modernos.

Projetos A UFRPE está desenvolvendo, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), um projeto original para produzir Robôs Móveis Autônomos (AMRs) com chassis de bateria que são carregados por placas de energia solar.

A iniciativa é voltada para a indústria, especificamente para o chão de fábrica em galpões de distribuição, com expectativa de expansão para a agricultura. Segundo o professor do curso de licenciatura em artes visuais da UFRPE e pesquisador da Rede de Robótica, Rafael Pereira de Lira, na área de serviços, a universidade está desenvolvendo um projeto de robô recepcionista.

“Temos um design para esse robô e estamos verificando as limitações para ver como será a impressão de cada peça. Depois, vamos imprimir e, a partir disso, ter um protótipo. Vamos ver as dificuldades que esse protótipo tem depois da impressão e voltar novamente para a modelagem, para fazer as modificações e adaptações”, pontuou.

Veja também