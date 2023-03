A- A+

MUNDO O banco americano First Citizens vai comprar o falido Silicon Valley Bank Anúncio foi feito pela Federal Deposit Insurance Corporation, que assumiu o SVB; negócio envolverá US$ 119 bi em depósitos e US$ 72 bi em ativos

O banco americano First Citizens vai comprar "todos os depósitos e empréstimos" do Silicon Valley Bank (SVB), que faliu no início de março. O anúncio foi feito nesse domingo pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos Estados Unidos.

A transação inclui US$ 119 bilhões em depósitos e US$ 72 bilhões em ativos, disse a FDIC. "Todas as 17 agências do SVB abrirão como First Citizens" nesta segunda-feira, acrescentou.

A Federal Deposit Insurance Corporation assumiu o controle do Silicon Valley Bank em 10 de março, depois que uma corrida a saques o deixou insolvente. A FDIC, desde então, estava procurando um comprador para o banco, seja em sua totalidade ou em partes.



O Silicon Valley Bank, que se tornou o Silicon Valley Bridge Bank depois que a FDIC o absorveu, tem 17 filiais na Califórnia e em Massachusetts. Era o 16º maior banco do país, quando o governo o assumiu, embora não esteja claro quanto resta. Seu colapso foi a maior falência de um banco nos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008.

A ex-controladora do Silicon Valley Bank, SVB Financial, entrou com pedido de falência em 17 de março . Ela planeja executar um processo separado para vender várias unidades, incluindo a gestora de investimentos SVB Capital e a corretora SVB Securities.

