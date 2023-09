BNB oferece R$ 450 milhões para microempreendedores de Pernambuco pelo programa Crediamigo

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo R$ 450 milhões para microempreendedores de Pernambuco por meio do programa Crediamigo.

Os clientes podem captar os recursos até o mês de dezembro e poderão usá los na compra de insumos, ferramentas ou fortalecer os caixas dos seus negócios. O investidor pode captar por cada operação até R$ 21 mil e o dinheiro é liberado de uma só vez em até sete dias.

O programa já contratou R$ 470 milhões e atendeu 160 mil microempreendedores neste ano. Os recursos foram utilizados para impulsionar negócios de Microempreendedores Individuais (MEI) e pessoas jurídicas com faturamento inferior a R$ 350 mil por ano.

"Entre julho e setembro, o Banco do Nordeste reduziu a taxa mensal de 3,2% para 2,16%. Representa uma queda de mais de 30%. O impacto para o cliente é super positivo porque a parcela do empréstimo cai de forma significativa", explica o superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho.

Além disso, a redução da taxa de juros do Crediamigo irá estimular novas operações no Estado.

Segundo o superintendente, o programa é muito procurado por possuir juros baixos e um processo simples, porém, o cliente precisa ser maior de idade e querer iniciar uma atividade comercial.

“Ele nem precisa comprovar experiência na atividade, desde que participe de um grupo cujos demais participantes já tenham experiência. Nossos agentes de crédito avaliam a proposta e dão orientação de como pode tornar viável esse negócio dele", explica Pedro Ermírio.

Os contatos para o processo digital podem ser feitos por meio do Whatsapp 85 9973 0700

Os procedimentos são realizados individualmente ou em grupos solidários. De acordo com a gerente do Crediamigo em Recife, Elza Marques, além de garantir o crédito para o negócio, o microempreendedor ganha vantagens como abertura de conta corrente gratuita, acesso à orientação empresarial e a liberação total do crédito.

Entre os negócios informais que podem contratar crédito pelo Crediamigo estão: Ambulantes, vendedores em geral, marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, padarias, produções de alimentos, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, vendedores de cosméticos, salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias e muitos outros.

