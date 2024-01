A- A+

Desenvolvimento O Brasil evoluiu em segurança, emprego e infraestrutura? Veja o desempenho do país nas metas da ONU Estudo da Firjan apresentado em fórum de empresários do G20 mapeou vantagens e principais desafios do país, que se destaca na transição energética, mas carece de avanços significativos em outros critérios

Estudo apresentado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) mostra como o Brasil tem se saído em cada uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados em 2015 pelas Nações Unidas. O levantamento foi divulgado no âmbito do B20, o fórum que reúne representantes de empresas das economias do G20.

Enquanto o Brasil está na vanguarda da transição energética, ainda encontra desafios nos indicadores de segurança pública e infraestrutura.

Saiba como o país está posicionado em cada um dos oito eixos previstos na agenda do G20 Brasil 2024:

Transição Energética

O Brasil é o segundo colocado no cumprimento das metas ODS para esse tema e bateu 90,6% delas. A pesquisa destaca que as fontes renováveis respondem por 87% da geração elétrica do país, que ainda tem uma matriz diversificada, com uso relevante de biocombustíveis.

A pesquisa considerou a porcentagem da população com acesso à eletricidade, uso de combustíveis limpos, emissões de CO2 na geração de energia e participação das energias renováveis no consumo.

Clima

O país observa uma diminuição das emissões desde 2014, mas ainda ocupa a 19ª posição do ranking comparativo entre os 27 países integrantes do G20 Brasil 2024 diante das taxas elevadas de desmatamento.

Segurança Pública

O Brasil só cumpriu 34% das metas de segurança estipuladas no ODS, atrás apenas do México e da África do Sul. Os demais países do G20 estão em um patamar médio de 79% de atingimento das metas.

Economia e Emprego

A taxa de desemprego no Brasil é historicamente superior ao percentual de países do bloco. Em 2022, esse percentual foi de 9,5% por aqui, aquém da média dos países analisados, de 5,6%.

Além disso, o Brasil contribui com apenas 1,3% do valor das exportações mundiais, um desempenho inferior ao de 16 dos países analisados.

Crédito

O desempenho do Brasil é regular. Embora tenha apresentado melhoras nos últimos dez anos, o país ainda não tem um mercado de crédito sólido como Estados Unidos, Japão e Reino Unido.

Foram analisados o montante de crédito interno ao setor privado (% do PIB) e empréstimos inadimplentes em relação ao total de empréstimos.

Infraestrutura

O Brasil se encontra entre os dez piores do G20 quanto à infraestrutura. Apesar da melhora nos índices relacionados ao acesso à água e saneamento básico, o tratamento de esgoto carece de atenção.

O desempenho na área de transportes, considerando condições logísticas e mobilidade urbana, também é um grande desafio. Por fim, a demanda por novas moradias é alta e segue tendência de crescimento para os próximos anos, sobretudo entre a população mais pobre.

Mulheres, Diversidade e Inclusão nos Negócios

Houve progresso nas agenda de garantia de direitos para as mulheres, incluindo ampliação do acesso ao planejamento familiar e métodos contraceptivos, aumento da participação no mercado de trabalho e maior nível educacional. Mas ainda há pouca participação feminina em esferas de poder, como no parlamento.

Sistemas Alimentares Sustentáveis e Agricultura

O Brasil pouco avançou nesses indicadores desde os anos 2000. Tem bom desempenho na produção de cereais, mas precisa tornar o uso de fertilizantes mais eficiente. Na pesca, ainda enfrenta desafios relativos ao percentual de peixes que são capturados e posteriormente descartados.

Por fim, apesar dos avanços no combate à desnutrição infantil na última década, houve piora em alguns indicadores em anos recentes. A pesquisa ainda aponta taxas de obesidade elevadas.

