O caminho para a descarbonização passa por soluções energéticas, diz head Comercial da Neoenergia

A- A+

“O caminho para a descarbonização passa pelo incentivo das soluções energéticas”, afirmou o head Comercial do grupo Neoenergia, Bruno Spínola, durante entrevista na Rádio Folha 96.7 FM, nesta quinta-feira (14), no Recife. Na ocasião, foram abordadas as vantagens de aderir ao mercado livre de energia, além das soluções energéticas ofertadas pela Neoenergia para um mundo mais sustentável.



Segundo Bruno Spínola, a Portaria Normativa 50/2022, do Ministério de Minas de Energia (MME), autoriza que clientes conectados em média ou alta tensão, com fatura média de R$ 5 mil, possam acessar o mercado livre de energia a partir de 2024 e escolher seus próprios fornecedores por meio de contratos bilaterais.



“O consumidor está com o poder de decisão nas mãos. Ele vai optar pela fonte de geração que quer contratar, uma fonte eólica, uma fonte solar, uma fonte renovável, e ter o selo de certificação que a Neoenergia proporciona para os clientes finais. É um contrato bilateral que você vai fechar e vai ter ali um ganho de até 35% de desconto na fatura”, afirmou.



Durante a entrevista, conduzida pelo radialista Jota Batista e pela jornalista Pupi Rosenthal, Spínola explicou que a Neoenergia oferece um portfólio com mais de 33 soluções. “São produtos e serviços para a economicidade e uma relação de ganha-ganha. Somos um grupo altamente renovável, 90% da nossa geração é renovável”, afirmou ele, que também citou os benefícios do mercado de livre energia.

“A gente tem a oportunidade única de mostrar para o mundo que o Brasil é renovável. Fruto disso, a gente traz um Estado mais competitivo, porque a gente vai gerar uma indústria mais econômica, com energia mais barata”, afirmou o head Comercial da Neoenergia.

Além dos clientes que acessam a média e alta tensão, a empresa também oferece soluções para o consumidor da baixa tensão, possibilitando a geração de energia solar. Outra iniciativa também ofertada pelo grupo é a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos em residências, condomínios, comércios e empresas.

“Ter um ponto de recarga elétrica em seu estabelecimento é um diferencial competitivo. Eu acho que o caminho para a descarbonização passa pelo incentivo das soluções energéticas", destacou Spínola. Segundo ele, a empresa busca ofertar as melhores soluções para a necessidade de cada consumidor, com o objetivo de ter o cliente como um “parceiro energético”.

Entrevista com Bruno Spínola foi conduzida pelo radialista Jota Batista e pela jornalista Pupi Rosenthal. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Se é um cliente que tem um consumo durante o dia, uma solar vai muito bem, se é um cliente que tem um consumo durante à noite, a eólica vai muito bem. O diferencial competitivo que a Neoenergia tem no seu portfólio de geração traz para o consumidor final um leque de opções”, ressaltou.

A Neoenergia atua em toda a cadeia do sistema energético, desde a geração, distribuição, transmissão, até a comercialização de energia. Todos os produtos e serviços ofertados podem ser conferidos no site da empresa.

“Temos a robustez, a segurança e a credibilidade de um grupo que atua em toda a cadeia do sistema energético. Estamos aqui para trazer desenvolvimento para o Estado, para o Nordeste, para o país, contribuindo com os compromissos das ODS, da ONU e toda a meta de descarbonização mundial”, afirmou o head Comercial da Neoenergia.

Veja também

BANCO DO NORDESTE Banco do Nordeste debate uso de inteligência artificial na proteção de dados de clientes