grife O céu é o limite: empresa de luxo do homem mais rico do mundo chega a US$ 500 bilhões LVMH, da grife Louis Vuitton, dispara na Bolsa com apetite chinês. Seu dono, Bernard Arnault, vê fortuna saltar para US$ 212 bilhões

O valor de mercado da LVMH, dona das grifes Louis Vuitton, Dior e Tiffany's, ultrapassou US$ 500 bilhões, tornando-se a primeira empresa europeia a atingir esse marco, graças à expansão das vendas de artigos de luxo na China e ao fortalecimento do euro.

A conquista ocorre menos de duas semanas depois que a LVMH se juntou ao ranking das 10 maiores empresas do mundo, impulsionada por um aumento nas vendas do primeiro trimestre. A rival Hermes International posteriormente publicou seus próprios números fortes, reforçando a visão de que a reabertura da China após bloqueios impostos na pandemia de Covid está alimentando o crescimento em todo o setor.

Com o valor crescente do grupo, seu dono, o bilionário francês Bernard Arnault, que transformou a LVMH em uma potência global por meio de uma série de aquisições, viu sua fortuna saltar para US$ 212 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

As ações da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, com sede em Paris, como a empresa é formalmente conhecida, subiam 0,3%, para € 903,70 (US$ 991,08), às 10h43 desta segunda-feira (hora local), avaliando a empresa em € 454 bilhões (US$ 500 bilhões).

