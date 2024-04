A- A+

"O exorcista": novo robô humanoide faz contorcionismo para se levantar, e internautas brincam; vídeo Boston Dynamics acaba de lançar o Atlas, com o modelo prometendo 'amplitude de movimento mais ampla do que qualquer uma das gerações anteriores'

A Boston Dynamics acaba de dar uma demonstração da capacidade de seu mais novo robô, um “Atlas totalmente elétrico projetado para aplicações do mundo real”, segundo a descrição da própria empresa. Para celebrar o sucesso do lançamento, a companhia compartilhou um registro que mostra o robô humanoide levantando-se do chão e fazendo uma caminhada e alguns outros movimentos com o “corpo”.

O que chamou a atenção de muitos que viram o registro, no entanto, foi o modo como o Atlas se levanta do solo. Aparentemente “de bruços” inicialmente, o robô retorce as pernas, com o corpo ainda deitado, para apoiar os “pés” no chão, antes de completar a “subida” com o auxílio de um flexível quadril.

Já de pé, o Atlas gira em 180° o pescoço, virando a cabeça para trás, retorcendo também todo o tórax e os braços para trás. Em seguida, ele “retorna” novamente em 180° e segue sua caminhada.

O vídeo lembrou aos espectadores da famosa cena do filme “O exorcista”, quando a personagem Regan (interpretada por Linda Blair), além de girar em 360º seu pescoço, desce as escadas com quatro apoios e de costas, como uma aranha. A semelhança foi alvo de brincadeiras em diversos comentários da publicação.

“Como podemos garantir que o público tenha uma primeira impressão positiva dele [Atlas]? Faça-o se levantar da maneira mais perturbadora possível”, brincou um perfil.

Segundo a Boston Dynamics, a próxima geração do modelo é resultado de “décadas de pesquisa e reforça o compromisso de fornecer os robôs móveis mais capazes e úteis, resolvendo os desafios mais difíceis da indústria atualmente”.

“A versão elétrica do Atlas será mais forte, com uma amplitude de movimento mais ampla do que qualquer uma das gerações anteriores. [...] Continuamos a desenvolver recursos existentes e a explorar diversas novas variações de garras para atender a um conjunto diversificado de necessidades de manipulação esperadas nos ambientes dos clientes”, explica a empresa.

Veja também

