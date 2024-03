A- A+

FÁBIO SILVA Fábio Silva participa de evento do Experience Club que impulsiona a presença brasileira no SXSW Comunidade empresarial do mercado corporativo lidera um grupo de mais de mais de 170 lideranças

No coração do festival de inovação South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas, o Experience Club e a PROS uniram forças para liderar um contingente de mais de 170 líderes empresariais brasileiros. Em meio a uma semana repleta de atividades, eles promoveram uma festa, no último domingo (10), que se tornou um ponto de encontro essencial para as principais lideranças executivas e empresariais do Brasil.

Durante esse período no Texas, Ricardo Natale, CEO do Experience Club, André Farias, pernambucano CEO plataforma do Experience Club no Nordeste, e Dani Graicar, da agência PROS, uniram-se com o propósito de envolver líderes do mundo corporativo brasileiro nesta agenda.



"Na nossa missão do Experience Club (EXP) e da PROS para o SXSW, além das experiências privadas em Austin, levamos uma equipe de especialistas para nos ajudar a mapear e aproveitar as melhores palestras, os palestrantes mais surpreendentes”, disse, André Farias, CEO do Experience Club Nordeste.

Em sua segunda edição consecutiva em 2024, o evento organizado pelo Experience Club marcou profundamente a comunidade brasileira de líderes em Austin durante o SXSW. Além de proporcionar um ambiente festivo, o encontro abrangeu diversas outras lideranças brasileiras que estavam presentes no Texas para o festival. Notavelmente, cerca de 15% da delegação do Experience Club era composta por indivíduos do Nordeste, todos conectados a grupos empresariais influentes.

Personalidades como Sidney Klajner, Presidente do Hospital Albert Einstein, Laércio Cosentino, acionista fundador e presidente do conselho da TOTVS, Bruno Garfinkel, acionista e Presidente do Conselho da Porto Seguro, Cleber Morais, CEO da AWS no Brasil, e Jacqueline Conrado, CEO da United Airlines para o Brasil, estiveram entre os participantes da festa, além de empreendedores de destaque como Edu Lyra do Gerando Falcões, Wellington Vitorino do Instituto Four e Fábio Silva da Rede Muda Mundo.

André Farias, CEO do Experience Club Nordeste, ressalta a importância de um grupo empresarial de peso estar presente em meio a centenas de palestras e eventos paralelos. Segundo ele, é crucial que essa comunidade tenha um propósito bem definido, que englobe conhecimento, entretenimento e interações, a fim de criar conexões de diversas formas. "Como não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, podemos resgatar melhor o que não foi possível ver pessoalmente. Já que todos os dias fazemos eventos privados para esses convidados de todo o Brasil", concluiu Farias, que também é conselheiro da Rede Muda Mundo.

