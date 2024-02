O FNE terá um acréscimo de 10% para empreendimentos menores portes em 2024

A- A+

Nesta quinta-feira (29), a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Banco do Nordeste divulgaram o detalhamento da programação de aplicação dos R$ 37,8 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2024.

O fundo é o principal instrumento financeiro para o desenvolvimento do campo de atuação da Sudene, os nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O FNE oferece condições de crédito imbatíveis em comparação a outras instituições financeiras instaladas na região.

Ainda este ano, há um acréscimo de 10% do financiamento para os empreendimentos de portes prioritários, que são aqueles que possuem um faturamento de até R$ 16 milhões. A diretriz favorece as mini e micro empresas, pequenos agricultores, empreendedores informais com crédito de R$ 23,5 bilhões - esse valor representa 62,2% dos recursos previstos para o FNE 2024

“Foi uma grande preocupação da Sudene atender a determinação do governo federal de oferecer crédito para os mini, micro e pequenos empreendedores”, destacou o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire.

Aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sudene, o FNE terá uma inovação com a criação de condições especiais de financiamento que fortalecem a criação de um ambiente de negócios com maior participação do público feminino.

As mulheres empreendedoras e os empreendimentos conduzidos por , pelo menos 40%, com participação feminina terão um prazo de até dois anos, um ano de carência, elevação do limite de financiamento e da participação no capital de giro no capital dessas empresas.

As orientações de aplicação do FNE, constituídas por prioridades espaciais e setoriais com base no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Sudene.

“Todo o desenvolvimento econômico e social da nossa região passa pelo FNE, que financia desde as grandes obras estruturantes a todo o setor produtivo”, afirmou Heitor Freire. Ele também acrescentou que costuma dizer que o “FNE é crédito que inspira, é Nordeste que cresce”.

A divisão dos recursos por estados foi detalhado pelo superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Irenaldo Rubens Soares.

A Bahia receberá R$ 8,1 bilhões (21,5% do orçamento), Ceará R$ 4,7 bilhões (12,4%), Pernambuco R$ 4,5 bilhões (12,1%), Maranhão R$ 4 bilhões (10,7%), Piauí R$ 3,7 bilhões (9,95), Rio Grande do Norte R$ 2,7 bilhões (7,2%), Paraíba R$ 2,6 bilhões (7,1%), Minas Gerais R$ 2,4 bilhões (6,5%), Alagoas R$ 2 bilhões (5,4%), Sergipe R$ 1,9 bilhões (5,3%) e Espírito Santo R$ 707,9 milhões (1,9%).

O diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, Aldemir Freire, afirmou que, em 2023, o FNE atingiu R$ 43 bilhões. “Partimos em 2024 com um valor que consideramos bastante conservador e apostamos na melhora desse volume de recursos ao longo do ano”, frisou.

O gestor enfatizou que os bancos públicos ampliaram a participação de crédito no País no último ano. “Essa é uma determinação do governo federal e também um reflexo do próprio contexto nacional”, disse. O diretor citou a volta de uma estratégia de desenvolvimento nacional e a queda nas taxas de juros.

Também estiveram presentes no evento o secretário nacional de de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares, o presidente da Finep e da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Celso Pansera, o secretário-adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Norte, José Dionísio Gomes da Silva, representando a governadora Fátima Bezerra, presidente do Consórcio Nordeste de governadores.

