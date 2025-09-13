A- A+

RIO DE JANEIRO O mais de R$ 50 milhões na conta: identidade de ganhador da Mega-Sena mobiliza Teresópolis Com aposta simples, morador garantiu prêmio de quase R$ 54 milhões, na noite de quinta-feira

Teresópolis, uma das menores cidades serranas do Rio de Janeiro, é o lar do mais novo milionário do país. O bilhete premiado no sorteio da Mega-Sena realizado na noite de quinta-feira foi feito no município, que tem cerca de dez casas lotéricas.



Entre os 176 mil habitantes, um conquistou o prêmio de quase R$ 54 milhões com uma aposta simples, feita na Loteria Serrana de Teresópolis, no bairro da Várzea. Os moradores, agora, se perguntam quem é o sortudo que ganhou a bolada.

Com as dezenas 17, 21, 34, 52, 55 e 60, o sortudo realizou o sonho de muita gente, e surpreendeu até os donos do estabelecimento.

— O movimento da loteria está uma loucura! Tenho ouvido as funcionárias comentarem que a procura está muito alta e, certamente, é porque as pessoas já sabem que o prêmio saiu daqui — conta Danilo Galvão, um dos donos da lotérica, que funciona há 30 anos no mesmo endereço.

O empresário afirma estar feliz com o resultado, e prevê o aumento do número de jogos da Mega-Sena para próxima semana.





— É muito gratificante descobrir que uma pessoa mudou de vida, do dia para a noite, com um bilhete que comprou aqui. Tenho certeza que vários outros apostadores estão buscando ter a mesma sorte que o vencedor — diz ele.

Atualmente, a lotérica registra cerca de 4 mil apostas semanais. Segundo a cabeleireira Janine Monteiro, o episódio também agitou a manhã dos salões de beleza locais, e gerou a criação de teorias da conspiração a respeito da identidade do milionário.

— Eu já dei boas risadas ao falar sobre esse assunto. Tenho uma cliente que vem todas as sextas, sem falta, há quatro anos, mas justamente hoje, ela não apareceu. Ao perceber que ela realmente não viria, nós começamos a brincar com a possibilidade de se tratar da ganhadora do prêmio, e passamos a teorizar sobre quem seria o novo milionário — contou Janine, bem-humorada.

Ao saber da notícia, uma das freguesas que foi ao salão para hidratar o cabelo começou a desconfiar que o premiado seria o próprio pai.

— Ela falou "Ai, meu Deus! Meu pai joga sempre, será que ele ganhou?" e tentou ligar para o homem, que não atendeu, o que aumentou a desconfiança — brinca a cabeleireira. — Durante os atendimentos, aproveitamos para relembrar as histórias dos outros moradores da cidade que já ganharam na loteria. Quantas pessoas ajudaram, quais perderam todo o dinheiro do prêmio... Foi uma manhã divertida.

Entre as cidades serranas, Teresópolis tem fama de ser pé quente. Desde o ano de 2009, seis teresopolitanos foram premiadas com o prêmio máximo da Loteria.

