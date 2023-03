O mutirão de negociação de dívidas do Procon-PE começou hoje e vai até quinta-feira (30)

A- A+

Começou hoje o mutirão de negociação de dívidas promovido pelo Procon-PE que encerra as programações da semana do consumidor. O grande diferencial desse mutirão é a presença da Defensoria Pública, que está dando orientação sobre empréstimos consignados para e em alguns casos também pode iniciar o processo judicial. Os atendimentos vão até quinta-feira (30), no bloco C da FCAP, localizado na Av. Sport Club do Recife, 252, em frente ao Sport Club do Recife, das 9h às 13h.

No mutirão serão atendidas as negociações de débitos com bancos; empresas de telefonia, incluindo os serviços de TV a cabo e internet, e Compesa. Vale ressaltar que para acontecer o atendimento, é necessário a cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência, além da comprovação da dívida, como nota fiscal, faturas ou contratos.

A dona de casa, Giselda Gomes, está com uma dívida no cartão de crédito do Assaí, quando procurou o Procon recentemente avisaram sobre o mutirão. “Eu vim com um propósito já encaminhado, meu cartão está com uma dívida de R$ 10 mil, o banco ofereceu uma proposta de eu pagar a prestação em 48 meses mas eu acho muito. Vim hoje pra ver se consigo diminuir essa prestação em no máximo 2 anos. Eu estou com os documentos aqui para ver o que podem fazer”, ressalta.

De acordo com o Secretário Executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araujo, a movimentação no primeiro dia sempre é muito baixa. O segundo dia em diante é mais intenso pela divulgação que acontece. Ele fala também sobre a promoção do evento.

“Nós estamos promovendo esse evento aqui em parceria com a Defensoria Pública e algumas empresas de telefonia, bancos, compesa e outros. O objetivo é ajudar o consumidor, principalmente aqueles superendividados. Estamos oferecendo a intervenção do Procon, e as negociações ficam bem diferenciadas do que os cidadão conseguiriam direto com essa empresa”, diz.

