Prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 se encerra nesta sexta-feira (30)

Quem deixou a declaração do Imposto de Renda para a última hora chegou ao prazo limite nesta sexta-feira (30).

O contribuinte que ainda não cumpriu com a responsabilidade fiscal tem até as 23h59 para acessar o Programa Gerador de Declaração (PGD), o Portal e-CAC ou o aplicativo da Receita Federal, e assim regularizar sua situação, evitando a multa por atraso, que pode variar de R\$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido.

Se ainda não enviou a declaração, a recomendação é que o contribuinte priorize o envio dentro do prazo, mesmo que com informações básicas. Depois, é possível retificar o documento sem penalidades.

Fique atento aos dados principais: rendimentos, despesas dedutíveis e informações bancárias. Além disso, utilizar a declaração pré-preenchida também é uma opção ara ganhar tempo e reduzir o risco de erros.

Pernambuco

Em Pernambuco, a expectativa de mais de 1 milhão de declarações estava prestes a ser alcançada até o fechamento desta matéria, com 990 mil declarações já registradas na base da Receita. Desse montante, 61% dos documentos geraram direito à restituição do imposto pago.

O calendário das restituições também tem início hoje para aqueles que se adiantaram ou fazem parte de algum grupo prioritário definido pelo Fisco.

O primeiro grupo é formado por idosos com idade igual ou superior a 80 anos; o segundo inclui idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou com moléstia grave; o terceiro contempla contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; o quarto grupo abrange quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix; por fim, o quinto grupo reúne os demais contribuintes.

Auditor

O auditor da Receita Federal, Luiz Gonzaga Leite, lembra que, nos últimos quinze anos, a Receita tem alcançado a média de declarações esperadas, com poucos contribuintes que perdem o prazo — cerca de 10 mil, segundo ele.

“Nos últimos 15 anos, que eu acompanho mais de perto essa questão do Imposto de Renda, nunca ficou tão abaixo. Às vezes, ficam menos de 10 mil declarações pendentes, mas praticamente bate aquele valor esperado. O pessoal (equipe da RF) faz um levantamento muito detalhado de quem estava obrigado e não apresentou a declaração”, explica o auditor.

O contribuinte deve ficar atento ao prazo para não enfrentar problemas futuros com a situação do seu CPF. Embora a Receita não autorize que outros órgãos públicos ou privados criem restrições para quem está com o CPF “pendente de regularização”, algumas situações exigem a Certidão Negativa de Débitos (CND), uma espécie de "nada consta" fiscal.

“Se ele (o contribuinte) precisar de uma Certidão Negativa de Débitos, como para vender um imóvel, ele não vai conseguir. Então, a gente recomenda que o contribuinte evite esse tipo de problema”, orienta Luiz Gonzaga.

