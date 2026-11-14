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TECNOLOGIA O preço da 'ressaca digital': quanto custou ao mundo a pane global do Outlook da Microsoft? Companhia não estimou impacto financeiro da pane que interrompeu serviços de e-mail em mais de 70 países, mas empresas estão fazendo as contas do incidente e de sua vulnerabilidade

Após uma pane em seus serviços interromper por 18 horas o uso de aplicativos como Outlook e Copilot em mais de 70 países, a Microsoft informou ontem que deu início ao restabelecimento gradual dessas operações. A companhia descartou que a causa tenha sido um ataque hacker, creditando a falha a uma “carga elevada” de tráfego de dados.

A gigante de tecnologia reconheceu que as primeiras tentativas de corrigir o problema não surtiram o efeito esperado, aumentando o tempo de paralisação dos serviços. Não esclareceu, no entanto, por que razões isso ocorreu nem que medidas preventivas irá adotar para que o episódio não volte a acontecer.

O problema atingiu o Office 365, serviço de assinatura baseado em nuvem e utilizado por pessoas e empresas dos mais diversos setores, reunindo os aplicativos Outlook (de gerenciamento de e-mails), Teams (de chat corporativo), Copilot (assistente de inteligência artificial generativa) e OneDrive (de armazenamento de dados). As principais funcionalidades foram retomadas ao longo do dia ontem. O prazo de espera pelo e-mail foi estendido para 48 horas, por causa do processamento das filas e mensagens acumuladas.

A pane afetou de escolas a hospitais, do Judiciário a negócios na Bolsa. Operadores de mercado recorreram até ao fax para fechar transações.

Impacto global

A companhia não revelou o impacto da pane. Mas a paralisação dos serviços da Microsoft pode ter custado pelo menos US$ 16 bilhões em perda de produtividade globalmente, segundo estimativa preliminar da Kovrr, empresa de análise de risco cibernético, divulgada pela Reuters. O cálculo considerou um cenário em que a falha seria resolvida até as 16h de ontem, no horário de Brasília.

A Kovrr estima que cerca de US$ 700 milhões em perdas possam ser cobertos por seguros, com uma faixa preliminar de US$ 300 milhões a US$ 1,4 bilhão. Já a Morningstar DBRS, também citada pela Reuters, calcula que as perdas seguradas no mundo podem ficar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

O Outlook começou a apresentar instabilidade na quinta-feira. Segundo o site DownDetector, que monitora interrupções em serviços on-line, a falha se tornou global em menos de uma hora e atingiu 74 países e territórios. Os registros atingiram o pico às 15h.

No início da tarde de ontem, a Microsoft informou, por meio de seu perfil no X, que havia “progresso contínuo de recuperação” em todas as regiões afetadas pela pane, principalmente na América do Norte e em grande parte da Europa. Advertiu, contudo, que os usuários ainda poderiam experimentar “problemas intermitentes de acesso ou atrasos na entrega de e-mails, à medida que a mitigação continua em toda a infraestrutura afetada restante”.

Na sequência, publicou um pedido de desculpas pelo mesmo canal, afirmando levar a confiança depositada por clientes e parceiros na Microsoft a sério. Voltou a afirmar que a pane foi “um problema técnico não relacionado a cibersegurança ou IA / agentes” e que o restabelecimento estava sendo feito gradativamente. Explicou ainda a raiz da falha sistêmica: “o incidente foi provocado por um problema durante uma atualização anterior de capacidade de rede”, que veio à tona logo após uma nova mudança de configuração.

Efeito dominó

O apagão global do Office mostrou uma fragilidade do mundo corporativo contemporâneo, que depende de sistemas altamente interconectados. Especialistas ouvidos pelo GLOBO explicam que mais do que religar servidores ou acionar cópias de segurança, o desafio da gigante americana agora é lidar com a chamada “ressaca digital”, processo longo e complexo para colocar a “casa em ordem”.

Para o usuário leigo, pode parecer confuso que o sumiço de alguns servidores desligue ferramentas tão distintas quanto um chat usado por empresas e um leitor de e-mails. Ocorre que a estrutura por trás da nuvem corporativa não funciona em silos independentes.

— A Microsoft, por exemplo, reúne soluções de nuvem, produtividade, identidade e autenticação, gerenciamento e segurança. Embora sejam produtos distintos, eles podem compartilhar dependências. Isso significa que uma falha em um serviço transversal, como o de identidade e autenticação, pode impedir o acesso a outras aplicações que continuam tecnicamente disponíveis — explica Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe, empresa brasileira de cibersegurança.

Em outras palavras, se o sistema responsável por conferir o “crachá virtual” de cada funcionário sai do ar, as portas do ecossistema na nuvem permanecem fechadas, ainda que os arquivos e os softwares em si não tenham sofrido nenhum dano.

A indisponibilidade, contudo, não afeta todos os produtos da mesma maneira. Quem tem o pacote Office instalado diretamente no computador, com os arquivos salvos no próprio disco rígido, costuma conseguir trabalhar offline. O problema real reside nos documentos armazenados exclusivamente no OneDrive.

— Documentos armazenados exclusivamente na nuvem podem ficar inacessíveis enquanto os serviços necessários estiverem indisponíveis. Arquivos sincronizados e mantidos localmente no computador, por outro lado, podem continuar acessíveis, embora a sincronização e a colaboração em tempo real dependam da conexão com os serviços online — diz Branquinho.

A frustração de executivos e gestores de TI diante da lentidão na retomada do serviço esbarra em um equívoco comum sobre o que significa segurança digital. Segundo Branquinho, a retomada de um ecossistema complexo exige muito mais do que virar uma chave:

— É importante diferenciar backup, redundância e recuperação. O backup permite restaurar informações; a redundância busca manter a continuidade de um serviço diante de uma falha; e a recuperação envolve restabelecer todo o ambiente operacional. A recuperação não consiste apenas em religar servidores: é necessário validar credenciais, permissões, integridade das informações e funcionamento das integrações.

Tráfego limitado

Esse processo rigoroso de checagem explica por que a Microsoft está limitando o tráfego e liberando o acesso de forma gradual. Em testes recentes de retomada, alguns servidores voltaram a travar ao receberem toda a carga de conexões de uma só vez, forçando a companhia a recuar e aplicar novas mitigações.

A interrupção global de quase um dia inteiro levanta debates nas diretorias das corporações sobre a perigosa concentração de serviços nas mãos de poucas empresas.

— Isso não significa necessariamente que haverá um movimento de abandono em massa das soluções da Microsoft. No entanto, é natural que organizações passem a dar mais atenção à diversificação de fornecedores, à manutenção de canais alternativos de comunicação, aos backups independentes e à existência de mecanismos de acesso emergencial.

Ele alerta que, em paralelo, para resolver o problema de dependência de um único grupo, não basta contar com múltiplos contratos. É preciso certificar-se de que, ao contratar diferentes fornecedores, que estes não compartilhem de uma mesma infraestrutura.

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