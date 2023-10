A- A+

FISCALIZAÇÃO Procon Recife encontra brinquedos com variação de preços de até 622% A pesquisa revelou diferenças abusivas no valor de mais de 50 brinquedos em lojas da cidade

Em função do Dia das Crianças, equipes do Procon Recife visitaram 36 estabelecimentos situados em centros comerciais das Zonas Sul e Norte do Recife. Durante a ação realizada entre os dias 3 e 6 de outubro, o órgão de proteção ao consumidor analisou o preço de mais de 50 produtos preferidos pelas crianças e encontrou variações de até 622% pelo mesmo produto.

O objetivo da ação foi o de evitar a cobrança de valores abusivos e orientar os consumidores que vão às compras nesse período. O patinete de três rodas foi o apresentou preços que podem variar em 622%, sendo ele o com o percentual preço mais alto. Em um estabelecimento, o brinquedo está sendo comercializado por R$ 129,00 e em outro ele pode ser encontrado por R$ 939,00. No que diz respeito a um tipo específico de boneca, o Procon Recife observou uma diferença de 577% no valor. Além disso, foram observados outros pontos importantes no decorrer da fiscalização como a fixação correta de preços e visibilidade. A lista completa está disponível em https://bit.ly/ProconDiaDasCriancas2023

O Procon Recife recomenda aos consumidores fazer uma pesquisa durante as compras, visto que os mesmos produtos podem apresentar grandes variações de preço. É importante observar se o preço da prateleira é o mesmo do caixa na hora de pagar. Também é interessante notar se o valor está próximo ao produto para não causar confusão e se o valor a prazo está destacado proporcionalmente ao do pagamento à vista. Caso essas normas não sejam cumpridas, o consumidor pode procurar o Procon Recife.

O consumidor que se sentir lesado ou notar uma infração pode entrar em contato com o Procon e fazer uma denúncia por meio do Whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site do órgão municipal https://procon.recife.pe.gov.br/ . Outra alternativa é realizar a denúncia pelo e-mail [email protected]. O Procon Recife está localizado na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio e nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), de segunda a sexta das 8h às 13h.

Veja também

premiação BC receberá prêmio internacional por desenvolvimento do Pix