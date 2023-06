O que a desaceleração do mercado de casamentos revela sobre a economia dos EUA

A- A+

A Signet Jewelers, dona de algumas das principais redes de joalherias de luxo do mundo, anunciou na última semana um surpreendente efeito retardado da pandemia de Covid-19 sobre a economia: as vendas de anéis de noivado estão em queda este ano porque solteiros que ficaram trancados em casa no período do isolamento social não conseguiram encontrar suas caras-metades em 2020.

Como prevíamos, houve menos noivados no trimestre, como resultado dos efeitos da Covid sobre os namoros, três anos atrás afirmou a investidores, no último dia 8, Virginia C. Drosos, presidente da Signet, dona de redes de joalherias como Kay Jewelers e Zales.

Como consequência, as ações da Signet, maior varejista de joias dos Estados Unidos, tombaram após a companhia cortar suas projeções para as vendas e o lucro no resto deste ano.

Microcosmo da economia

De certa forma, o anel de noivado se tornou um microcosmo do que ocorre na economia americana como um todo. A indústria de casamentos está sendo afetada por efeitos tardios da pandemia, pela elevada inflação que está apertando o orçamento das famílias e por uma crescente ansiedade que se espalha entre os consumidores.

Alguns fatores se devem exclusivamente à pandemia. Casamentos foram cancelados aos borbotões durante os lockdowns de 2020, mas houve uma retomada no fim de 2021 e ao longo de 2022, e havia a expectativa de que voltassem aos padrões normais nos próximos anos.

De fato, a atividade dos serviços associados a casamentos parece mostrar alguns sinais iniciais de desaceleração em 2023. Não está claro, por outro lado, se isso é resultado da seca de namoros de 2020, como diz a Signet, ou se é o simples retorno de uma mudança de longo prazo, no sentido de haver menos casamentos e de eles ocorrerem mais tarde na vida de cada um.

O que está claro é que as tendências dos casamentos também estão ligadas a forças econômicas mais amplas e, potencialmente, mais duradouras. As lojas das redes controladas pela Signet podem estar vendendo menos porque menos pessoas podem estar se casando, mas também porque os consumidores de anéis de noivado podem estar mais cautelosos e gastando menos diante da inflação e das incertezas sobre os rumos da economia.

Inflação

Nos Estados Unidos, os preços saltaram 15% no acumulado dos últimos três anos. A inflação desacelerou nos meses mais recentes, mas muitos trabalhadores estão achando que seus salários estão ficando para trás.

Para enfrentar a persistência dos aumentos de preços, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vem aumentando as taxas de juros. Além de encarecerem, para os consumidores, compras a prazo e empréstimos, as altas de juros aumentaram as chances de a economia americana entrar em recessão.

À medida que muitas famílias veem sua poupança cair e se preocupam com a segurança no emprego, elas podem ficar menos propensas a gastar em bens mais caros, como anéis de diamantes chiques ou vestidos de noiva sob medida.

A rede de lojas de vestidos de noiva David's Bridal que informa, em seu site, que é a escolha de uma a cada três noivas americanas entrou, em abril, com o segundo pedido de recuperação judicial nos últimos cinco anos.

"Um crescente número de noivas está optando por trajes menos tradicionais, incluindo vestidos de noiva de segunda mão", disse o presidente da David's Bridal num documento do processo judicial.

Como boa parte da economia, o setor de casamentos tem mostrado sinais divergentes. Consumidores de alta renda descobrem que podem usar sua poupança para continuar gastando, enquanto as famílias de menor renda, que gastam uma maior fatia de seus orçamentos em necessidades básicas, como alimentação, sofrem a pressão da inflação.

A LVMH, maior conglomerado empresarial de marcas de luxo, dono da Louis Vuitton, da Moët Chandon e da rede de joalherias Tiffany, anunciou crescimento continuado no início deste ano, incluindo vendas sólidas de joias. Só que as redes da Signet, como Kay e Zales, são mais focadas em consumo de massa.

Shane McMurray, fundador da consultoria especializada Wedding Report, espera uma queda de 20% nos casamentos em 2023 ante 2022, à medida que tudo volta ao normal, com a pandemia para trás.

Lyman Stone, diretor de pesquisas da consultoria Demographic Intelligence, concorda que a atual desaceleração nos casamentos parece refletir mais um retorno a tendências anteriores do que um enfraquecimento pontual.

Parece mesmo que 2023 será um ano de baixa disse Stone. Colocar a culpa por isso no isolamento social de 2020 é um pouco demais.

