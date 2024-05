A- A+

TECNOLOGIA O que acontece no cérebro quando navegamos no celular? Conheça três dicas para evitar o vício Cérebro procura ser recompensado, por isso, certas partes dele procuram repetir indefinidamente ciclos que proporcionem a sensação de prazer

Um vídeo de um cachorrinho, depois uma foto de um velho amigo na praia, depois um vídeo meme, depois uma notícia do outro lado do mundo. Se você gosta, você vê, e se você não gosta, você passa. O hábito de deslizar o dedo pela tela faz parte do dia a dia de muitos, ora por alguns segundos quando estamos no elevador, ora por horas antes de dormir. Mas o que acontece no nível neural quando rolamos? Por que é tão viciante? E como podemos evitar que isso se torne um problema?

Éilish Duke, professora sênior de psicologia na Leeds Beckett University, diz que a primeira coisa a entender é que o impulso de pegar o telefone e ligar a tela, que aciona a rolagem, é automático.

Não temos consciência disso porque construímos esse hábito ao longo do tempo, como fechar a porta ao sair de casa, por exemplo.

“Em uma pesquisa que fizemos há alguns anos, descobrimos que os participantes pensavam que verificavam seus telefones a cada 18 minutos, mas quando usamos gravações de tela, percebemos que, na verdade, eles o verificavam com muito mais frequência.”

A partir daquele primeiro clique que liga a tela, certas funções do cérebro e o design sofisticado dos aplicativos do celular entram em perfeita harmonia.

Segundo a professora Ariane Ling, do Departamento de Psiquiatria da NYU Langone, um hábito como a rolagem é explicado pela forma como o ser humano é naturalmente, mas é agravado por fatores ambientais.

Ling explica que o ser humano está predisposto a querer saber o que está acontecendo. É por isso que lemos as notícias ou, por exemplo, paramos para olhar quando há um acidente na estrada. É algo que faz parte do desenvolvimento evolutivo que nos permitiu sobreviver.

E nosso celular foi projetado para nos alimentar continuamente com informações que nos interessam. É um casamento perfeito.

A busca constante pelo prazer

Os cérebros procuram naturalmente ser recompensados. Existem certos centros neurais que reagem ao prazer – sexo, drogas, ganhar dinheiro num casino – e procuram repeti-lo continuamente.

“Eles estão procurando aquela novidade, aquela próxima dose de prazer, seja lá o que for que possamos realmente desfrutar”, explica o professor Duke.

Isso é conhecido como sistema ou circuito de recompensa do cérebro e é exatamente o mesmo mecanismo pelo qual uma pessoa se torna viciada em uma substância como o álcool.

“Para muitos de nós, essa novidade vem na forma do nosso telefone.”

As redes sociais, em particular, sempre têm aquela novidade agradável a oferecer: uma foto, um vídeo, um tweet, uma mensagem. Mas há outra parte do cérebro que luta contra esses impulsos de busca de prazer e recompensa imediata: o córtex pré-frontal.

É a região do cérebro responsável por tomar decisões menos impulsivas e mais equilibradas, o que faz, por exemplo, parar de rolar a tela, levantar do sofá e decidir arrumar a casa ou fazer exercícios. Essas duas funções cerebrais, porém, nem sempre estão perfeitamente equilibradas.

O que acontece com muitos de nós é que “a parte lógica do nosso cérebro, que controla os nossos impulsos, não faz a sua parte, ou pelo menos não tão bem quanto poderia, fica sobrecarregada pela busca do prazer”, explica Duke. E nos jovens, mais ainda.

“O que vemos nos adolescentes é que o circuito de recompensa está em alerta máximo, pronto para funcionar o tempo todo. Mas o córtex pré-frontal só termina o seu desenvolvimento aos 23 ou 24 anos, por isso não consegue controlar realmente certos impulsos, como usar o telefone”, diz a professora Éilish Duke.

Distorção do tempo

O que acontece quando rolamos, segundo o professor Duke, é que entramos em um estado de fluxo.

O conceito de fluxo em psicologia refere-se a um estado mental em que a dificuldade da tarefa que uma pessoa está realizando se ajusta muito bem ao nível de atenção e habilidade que ela deve dedicar naquele determinado momento.

Aplicativos como o Tiktok, onde o algoritmo muda constantemente e oferece coisas novas que lhe interessam e são direcionadas especificamente a você, alimentam diretamente esse estado de fluxo.

“Eles absorvem toda a sua atenção e você entra em uma fase de túnel do tempo em que não percebe que duas horas se passaram e você está sentado com a mão dormente e perdeu todo esse tempo assistindo a vídeos de cães”, acrescenta Duke.

Ariane Ling explica como nosso cérebro começa a recorrer excessivamente ao hábito de rolar com uma metáfora.

“Se você pensar em um caminho que já foi percorrido muitas vezes, esse caminho fica muito mais claro e continuamos caminhando por ele. E mais fácil".

“Se você rola constantemente, essa se torna a experiência padrão. E aí fica muito difícil focar sua atenção e seu tempo em outra coisa”, acrescenta.

O vício em celular não existe no manual de diagnóstico psiquiátrico. Portanto, não existem critérios estabelecidos para diferenciar um uso saudável de um problemático ou de um vício.

“Baseamo-nos nos critérios clássicos de diagnóstico das dependências, como o de que existe um impulso incontrolável ou que o comportamento está a ter um impacto funcional negativo no resto da vida da pessoa; por exemplo, que você está parando de fazer as coisas que precisa diariamente ou tem sintomas de abstinência”, explica o Dr.

Mas também é importante ouvir as suas próprias preocupações.

“Se você mesmo tentou parar, e realmente tentou e não conseguiu, recomendo que procure ajuda ou uma intervenção mais significativa”, diz Ariane Ling, da NYU Langone.

Como evitar a navegação compulsiva:

1. Tempo longe da tela

“Ter certos rituais que separam você do celular é sempre muito útil”, diz o professor Ling. Segundo ela, muitas pesquisas têm sido feitas sobre como um exercício tão simples como caminhar sem o celular pode ter um grande impacto.

“Sempre que você pode desligar o telefone e fazer uma pausa, seja para uma caminhada ou para a academia, é ótimo fazer isso”, concorda o professor Duke.

E não é só porque impede você de usar o telefone nesse período, mas também porque ajuda a prestar atenção ao que está ao seu redor, exercitar outras funções cerebrais e ter consciência de como você se sente ao deixar o telefone para trás.

Criar o hábito de não permitir o celular na mesa quando você estiver com a família ou amigos também é o ideal, pois assim não depende apenas de você, mas outra pessoa vai te lembrar que agora não é hora de usar o celular telefone. E ter um reforço visual dessa regra, como uma cesta para colocar o celular antes de comer, pode torná-la ainda mais eficaz.

Em geral, qualquer esforço consciente para separar o tempo do celular do tempo do celular em sua rotina pode ajudá-lo a evitar a rolagem padrão e estúpida.

“Se for possível reservar períodos de tempo em que você não vai usar o telefone, mas sim se concentrar em uma tarefa ou apenas estar presente com os amigos, é uma boa ideia fazer isso”, aconselha Duke.

“Outra coisa que às vezes faço é colocar meu telefone em preto e branco, o que torna menos atraente olhar para a tela”, diz o professor Ling.

2. Interaja com o mundo físico

Fazer pequenas mudanças na sua rotina para realizar tarefas feitas no celular sem usá-lo também pode te ajudar a ter uma relação mais saudável com a rolagem.

“Em um dos estudos que fizemos há alguns anos, vimos uma grande diferença entre as pessoas que usavam relógios normais e aquelas que usavam o celular para verificar as horas”, diz Éilish Duke.

Sem querer, as pessoas que usavam seus celulares para verificar a hora ficavam presas na rolagem. Além disso, por exemplo, “se você consegue ler tudo o que está lendo sem estar online, isso é maravilhoso”, acrescenta Duke.

“Encorajo as pessoas a serem curiosas e procurarem truques para reduzir o tempo de uso do celular e passarem mais tempo no mundo tridimensional”, acrescenta Ling.“ Somos táteis, queremos interagir com as coisas do mundo real.”

3. Navegue pelo impulso

Raramente, quando sentimos vontade de entrar em um aplicativo para rolar ou quando já fazemos isso há horas, paramos para pensar por que estamos fazendo isso ou o quão satisfeitos nos sentimos com essa decisão.

“A vontade de pegar o telefone é como ter um desejo ardente. Você percebe que seu corpo começa a desejar isso. Seu cérebro lhe diz: faz um tempo que não tomamos dopamina, vamos tomar um pouco. E esse desejo pode crescer, como uma onda”, explica Ling.

Tentar estar mais conscientes de nossas decisões, de como nos sentimos e de como nossa mente funciona nesses momentos é uma intervenção poderosa que podemos fazer.

“É preciso muita prática e responsabilidade, mas acho que as pessoas que realmente praticam algumas dessas coisas com diligência percebem benefícios a longo prazo, como serem capazes de manter a atenção, se sentirem melhor, terem experiências fora da tela que fazem seus vida mais rica e significativa”, conclui Ling.

