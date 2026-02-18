A- A+

plataforma O que aconteceu com o YouTube? Instabilidade na plataforma gera memes; falha já foi resolvida Plataforma de vídeos teve queda com pico de reclamações e mensagens de erro, antes de normalizar o funcionamento

A plataforma de vídeos YouTube apresentou instabilidade generalizada na noite de terça-feira (17), deixando milhares de usuários no Brasil e no exterior sem acesso normal ao serviço, de acordo com dados de monitoramento e relatos em redes sociais.

Problemas começaram pouco depois das 21h30 (horário de Brasília), com usuários relatando falhas no aplicativo para dispositivos móveis e dificuldades de acesso pelo site. As principais queixas registradas em plataformas de monitoramento como o Downdetector incluíram telas em branco e mensagens como "Ocorreu um erro" ou "Something went wrong".

O gráfico do site apontou picos de mais de 48 mil relatos de falhas no Brasil por volta das 22h, enquanto que globalmente centenas de milhares de usuários relataram interrupções inclusive nos Estados Unidos e em outras regiões.

Segundo a empresa, que publicou sobre o assunto nas redes sociais, a instabilidade foi causada por um problema no sistema de recomendações, que impediu a exibição de vídeos e a atualização do feed em vários serviços associados, como YouTube Music, YouTube Kids e YouTube TV.

As falhas afetaram tanto a navegação em dispositivos móveis (Android e iOS) quanto o acesso via navegadores em computadores e smart TVs. A maior parte das queixas concentrou-se no aplicativo responsável por cerca de 70% dos relatos de erro no Brasil, segundo o Downdetector.

O impacto da instabilidade também se refletiu nas redes sociais, onde usuários mencionaram a queda, compartilhando mensagens e memes sobre a interrupção, especialmente na plataforma X (antigo Twitter).

Cerca de duas horas após o início dos problemas, a empresa informou que havia restaurado o funcionamento da plataforma e agradeceu aos usuários pela paciência enquanto as equipes técnicas trabalhavam na solução.

Até o momento, o YouTube não divulgou uma análise detalhada sobre as causas que originaram a falha no sistema, além das informações preliminares sobre o erro no sistema de recomendações.

Veja também