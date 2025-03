A- A+

TECNOLOGIA O que é a xAI, empresa de Musk que comprou o X (antigo Twitter) por US$ 33 bilhões Segundo o bilionário, valor da transação foi de US$ 33 bilhões

O bilionário Elon Musk anunciou na sexta-feira que sua startup de inteligência artificial xAI adquiriu a plataforma X por US$ 33 bilhões, marcando uma reviravolta para a rede social anteriormente conhecida como Twitter.

“A combinação avalia a xAI em US$ 80 bilhões e a X em US$ 33 bilhões”, escreveu em uma postagem no X. O valor da X é de US$ 45 bilhões quando inclui US$ 12 bilhões de dívida, disse ele. Foi uma transação totalmente em ações."

"Os futuros da xAI e da X estão entrelaçados”, disse Musk em um post sobre a X. ”Hoje, damos oficialmente o passo para combinar os dados, modelos, computação, distribuição e talento. Essa combinação desbloqueará um imenso potencial ao combinar a capacidade e o conhecimento avançados de IA da xAI com o enorme alcance da X.”

A xAI foi lançada em julho de 2023 com o objetivo, segundo o bilionário, é "entender a verdadeira natureza do universo". NA ocasião, a xAI disse que sua equipe será liderada por Musk e composta por executivos que trabalharam em uma ampla gama de empresas na vanguarda da inteligência artificial, incluindo a DeepMind do Google, a Microsoft e a Tesla, bem como instituições acadêmicas como a Universidade de Toronto.

Musk não anunciou nenhuma mudança imediata no X, embora o chatbot Grok da xAI já esteja integrado à plataforma de mídia social. Musk disse que a plataforma combinada “oferecerá experiências mais inteligentes e significativas”.

A notícia também chega em um momento em que Musk tem estado sob os holofotes por seu papel no Departamento de Eficiência Governamental na administração Trump.

