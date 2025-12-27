O que é celular "tri-fold"? Conheça os modelos com três telas aposta de Samsung e Huawei para 2026
Expectativa é que o novo tipo de smartphone pegue carona no crescimento dos dobráveis de duas telas, que devem avançar cerca de 13% ao ano até 2030
Depois de um 2025 marcado por smartphones com maior capacidade de bateria e design ultrafino, o setor aposta para 2026 em celulares com três telas dobráveis, os chamados tri-fold.
O pontapé inicial veio da chinesa Huawei e da coreana Samsung, que vêm dando os primeiros sinais de sua nova estratégia global.
Com um modelo de três telas, o usuário pode utilizar diferentes aplicativos ao mesmo tempo, lado a lado, em várias janelas, para visualizar as informações mais importantes.
Por exemplo, um arquiteto que esteja elaborando projetos para uma nova casa pode operar três aplicativos simultaneamente, revisar plantas, escrever uma proposta e calcular medidas em um único espaço de trabalho com múltiplas janelas.
Voltado ainda para usuários que precisam de executar diferentes tarefas ao mesmo tempo, a expectativa é que os modelos de três telas peguem carona no crescimento dos celulares dobráveis de duas telas, que devem avançar cerca de 13% ao ano até 2030, segundo dados da consultoria Grand View Research.
Dobráveis estão mais baratos
Os primeiros modelos chegaram a ser vendidos no Brasil por R$ 33 mil, mas hoje já podem ser encontrados por R$ 25,5 mil.
É o caso do modelo da Huawei, batizado de Mate XT Ultimate Design, que iniciou as vendas em alguns sites em junho.
A tela se dobra em três partes, podendo atingir até 10,2 polegadas, tamanho comparável ao de tablets.
Assim, com apenas uma tela, o aparelho chega a 6,4 polegadas (o iPhone 17 Pro tem tela de 6,3 polegadas) e a 7,9 polegadas no modo de tela dupla.
Com o lançamento, a empresa investiu também no design, uma das principais tendências entre os fabricantes ao longo deste ano.
Quando aberto, o aparelho tem espessura de 3,6 milímetros. Como base de comparação, o iPhone Air, da Apple, lançado em outubro, como o mais fino do mercado entre os smartphones tradicionais, tem 5,6 milímetros.
Para impulsionar as vendas, a Huawei adicionou ao seu novo smartphone recursos presentes em sua linha premium, com resolução 3K e brilho de até 1.800 nits. Quanto maior a quantidade de nits, maior a nitidez em ambientes com luminosidade extrema.
Além disso, o modelo da chinesa conta com câmera principal de 50 MP. Há também uma teleobjetiva de 12 MP, uma lente ultra-angular de 12 MP e uma câmera frontal de 8 MP.
A Huawei vem tentando impulsionar vendas com a aposta nos principais sites de comércio eletrônico, como Amazon, Shopee, Mercado Livre, Fast Shop, Casas Bahia e TikTok Shop, além de seu próprio site.
A estratégia da Huawei ocorre em paralelo aos investimentos da Samsung no novo segmento. Atualmente, a companhia é líder no mercado de dobráveis com os modelos Z Fold e Z Flip.
Neste mês, a coreana apresentou o Galaxy Z TriFold. Totalmente aberto, o modelo tem 3,9 milímetros de espessura e é equivalente a três telas de 6,5 polegadas. Assim, o display totalmente aberto atinge cerca de 10 polegadas.
Parceria com Google e Qualcomm
A tela conta com brilho de até 2.600 nits no painel externo e 1.600 nits na tela principal, garantindo maior nitidez e visibilidade. Outro destaque é a taxa de atualização de 120 hertz, que proporciona maior fluidez nas imagens, especialmente para jogos.
O novo modelo traz o processador mais moderno da Qualcomm voltado para inteligência artificial, o Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy. A câmera principal tem resolução de 200 MP. Há ainda uma lente de telefoto de 10 MP, ultra-wide de 12 MP e uma câmera de selfie de 10 MP.
Segundo a Samsung, é possível adicionar mouse e teclado Bluetooth, criando uma estação de trabalho portátil. A empresa também firmou parceria com o Google para desenvolver uma versão especial do Gemini Live, que permite diversas funções de IA, como fazer perguntas contextuais e obter respostas sem a necessidade de alternar entre aplicativos.
Sem data definida para chegar ao Brasil, o novo smartphone está à venda na Coreia do Sul por cerca de US$ 2,5 mil. Nos Estados Unidos, o preço estimado varia entre US$ 2,5 mil e US$ 3 mil.
Segundo a Samsung, o modelo conta com duas dobradiças de tamanhos diferentes com uma estrutura de trilho duplo, que funcionam ao mesmo tempo, criando uma dobra mais suave e estável. Além disso, a companhia disse que a estrutura da dobradiça em titânio tem uma fina camada de metal que protege o mecanismo de dobragem, permitindo maior resistência ao desgaste.