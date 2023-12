A- A+

concurso O que é o Concurso Nacional Unificado? Quando sai o edital? Veja as vagas e os detalhes das provas Novo modelo, em que há um exame único para várias oportunidades, será adotado pela 1ª vez. Ferramenta do Globo ajuda candidato a encontrar vagas por salário

O governo federal mudou a forma de fazer concurso público e lançou o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), por meio do qual o candidato faz apenas uma única prova para mais de 6 mil vagas. O edital será lançado no próximo dia 20 de dezembro.

Mas quais as vagas oferecidas? Como serão feitas as inscrições e como será a prova? O GLOBO desenvolveu um buscador para que o interessado possa saber quais são as vagas disponíveis e como encontrá-las, por nível de instrução e por salário.

Acesse a ferramenta abaixo e veja as respostas para as principais perguntas em seguida. Se não estiver conseguindo visualizar o buscador clique aqui.

O que é o Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado terá uma única seleção para centenas de vagas da administração pública federal. Por isso, já está sendo apelidado de “Enem dos concursos”. É a primeira vez que esse modelo será adotado. Estão previstas 6.640 vagas.

Quando será lançado o edital do concurso unificado?

O edital para o concurso será lançado até 20 de dezembro e as provas devem ocorrer até março de 2024. A Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação da prova.

O edital terá os requisitos para os cargos, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas.

A lei de cotas raciais será cumprida no concurso, que terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Veja abaixo o calendário:

Edital: publicação até o dia 20 de dezembro;

Provas: devem ser realizadas até março de 2024.

Resultados: os candidatos aprovados na primeira fase devem ser conhecidos até o fim de abril de 2024.

Cursos de formação: devem ser realizados em junho e julho de 2024.

Alocação dos novos servidores: prevista para agosto de 2024.

Quais as vagas que serão oferecidas no concurso unificado?

Levantamento obtido pelo Globo mostra que das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação e 692 são de nível médio.

Ao todo, serão oferecidas vagas para 21 órgãos federais, com salários que variam de R$ 5.488,70 a R$ 22,9 mil.

Um mesmo cargo pode oferecer diferentes remunerações, a depender da formação extra do candidato (doutorado ou mestrado, por exemplo) e de eventuais gratificações.

Como será a prova do concurso unificado?

As provas serão divididas em dois momentos, no mesmo dia: 1) provas objetivas com uma estrutura comum para todos os candidatos; e 2) provas específicas e dissertativas com base em blocos temáticos.

Por exemplo, os candidatos para as vagas dos ministérios do Trabalho e da Previdência farão a mesma segunda prova específica.

Já os candidatos para as vagas de Administração e Finanças Públicas também farão a mesma prova específica.

A seleção para os cargos dependerá da pontuação alcançada nas provas.

Onde serão feitas as provas do concurso unificado?

As provas serão realizadas simultaneamente em 180 cidades do Brasil. Confira aqui a lista de cidades. Basta digitar o nome do seu município e, se ele não estiver na lista, informar a sigla do seu estado para encontrar a cidade mais próxima.

Como serão feitas as inscrições?

O candidato pagará uma única inscrição e deverá procurar especificamente pela área que o interessa. E então poderá concorrer às várias vagas desta área.

Só será permitida uma inscrição por CPF.

A expectativa é que a taxa de inscrição fique em torno de R$ 100, com isenção para candidatos da baixa renda, assim como para beneficiários do Bolsa Família.

Veja também

DÍVIDAS Endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras, mostra CNC