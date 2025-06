A- A+

TECNOLOGIA O que é o "modo oculto" no WhatsApp? Saiba como configurar Descubra como configurar essa função no seu celular

O WhatsApp busca aumentar a segurança dos usuários e introduzir funções com o objetivo de criptografar suas informações constantemente. Por isso, é importante manter o aplicativo sempre atualizado com a versão mais recente.



Tanto no iPhone quanto no Android, existem configurações que você pode ajustar para evitar que seus dados caiam em mãos erradas. Esse é o caso de configurar o aparelho para ficar em “modo oculto”, e aqui vamos te explicar o que é.

Antes de tudo, é importante saber que o “modo oculto” do WhatsApp é diferente do “modo invisível”; enquanto o primeiro oculta seus dados pessoais de outros usuários, o segundo faz com que você fique praticamente invisível no app.





Para ativar o “modo oculto”, configure o seu aplicativo para esconder:

Foto de perfil: Altere a visibilidade acessando “Configurações”, depois vá em “Privacidade”, selecione “Foto de perfil” e escolha a opção que preferir — todos os contatos ou apenas alguns específicos.

Informações de contato: Muitos usuários colocam informações importantes nesse campo, então é mais seguro limitar quem pode ver. Vá em “Configurações”, depois “Privacidade”, toque em “Info” e escolha se todos ou apenas algumas pessoas poderão visualizar.

Bloquear chamadas de números desconhecidos: Para limitar quem pode te ligar, vá até “Privacidade”, selecione “Chamadas” e ative a opção “Silenciar chamadas de números desconhecidos”.

Bloquear mensagens de números não salvos: Segundo o WhatsApp, isso ajuda a proteger sua conta e melhora o desempenho do celular, evitando que mensagens ocupem espaço desnecessário. Vá em “Privacidade”, depois em “Privacidade Avançada” e ative a opção.

Limitar quem pode te adicionar em grupos: Mais uma vez, acesse “Privacidade”, vá em “Grupos” e escolha se apenas seus contatos ou apenas pessoas específicas poderão te adicionar. Assim, os administradores precisarão enviar um convite por mensagem privada — se você não aceitar, não será adicionado ao grupo.

Com esse conjunto de configurações, sua conta do WhatsApp ficará praticamente “oculta”.

