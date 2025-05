O que é o Veo 3, a IA do Google que gera os "Vídeos mais realistas" da internet

A- A+

No universo da inteligência artificial, cada novo modelo redefine o que parece ser possível. Com o Veo 3, o Google apresentou uma ferramenta capaz de gerar clipes em movimento que, pelo nível de detalhe, podem ser confundidos com filmagens reais. De paisagens naturais a cenas urbanas complexas, essa nova IA permite criar vídeos do zero com um realismo sem precedentes.

A apresentação do Veo 3 aconteceu durante o evento Google I/O 2025, onde também foram reveladas outras inovações relacionadas à IA. Para muitos, este foi o modelo que mais chamou a atenção por sua capacidade de integrar imagem, movimento e som em um único processo de geração automática.

Como funciona o Veo 3

O Veo 3 é um modelo de inteligência artificial generativa multimodal desenvolvido pelo Google DeepMind. Sua principal inovação está na capacidade de criar vídeos a partir de texto, integrando também som sincronizado, efeitos ambientais, música e vozes.

O sistema compreende descrições complexas como: “uma tempestade elétrica na selva com rugidos de animais ao fundo”, e gera automaticamente um vídeo coerente com esse cenário. O movimento das folhas, os relâmpagos e os rugidos são criados pela IA em uma sequência integrada.

Diferente de modelos anteriores, como Imagen Video ou Phenaki, o Veo 3 alcança um nível de fluidez visual e realismo acústico que se aproxima da qualidade de uma produção cinematográfica. Os clipes gerados podem chegar a uma resolução de até 1080p e duração de até um minuto, algo incomum no campo das IAs generativas.

Outra diferença fundamental é sua capacidade de captar nuances da linguagem. O modelo compreende tons, estilos e contextos, permitindo gerar resultados distintos conforme se peça, por exemplo, “uma cena de filme de ação” ou “um documentário sobre a natureza”.

Para que pode ser usado

As possíveis aplicações do Veo 3 são vastas: cinema, publicidade, videogames, educação, conteúdo para redes sociais. Por ser capaz de gerar imagens que parecem ter sido captadas por uma câmera real, essa tecnologia promete revolucionar os métodos de produção audiovisual, especialmente para criadores independentes com orçamentos limitados.

Além disso, o Google está desenvolvendo ferramentas de curadoria e edição, o que permitirá ajustar o conteúdo gerado antes da publicação. Segundo porta-vozes da empresa, o objetivo é que até usuários com pouca experiência técnica consigam criar vídeos de alta qualidade.

Está disponível ao público?

O Veo 3 já está disponível por meio da inserção de comandos no Flow (ferramenta de IA do Google), mas exclusivamente para assinantes do plano Google AI Ultra nos Estados Unidos — um serviço premium que custa 250 dólares por mês e oferece acesso antecipado às ferramentas de IA mais recentes desenvolvidas pela empresa.

Por enquanto, o serviço não está disponível para usuários no Brasil e nem em outros países fora dos EUA, embora o Google tenha anunciado planos para uma expansão progressiva.

O realismo alcançado por ferramentas como o Veo 3 também tem gerado debates entre os usuários. Antecipando possíveis críticas, o Google afirmou estar trabalhando com especialistas para estabelecer controles de uso e rastreabilidade, além de planejar a incorporação de marcas d’água invisíveis que permitam identificar vídeos gerados por IA.

