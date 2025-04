O que é o 'zero energético', fenômeno que deixou a Espanha e outros países europeus sem eletricidade

A- A+

Pouco depois do meio-dia, no horário local da Espanha, a eletricidade desapareceu repentinamente em grande parte do território nacional e em Portugal. A interrupção foi inesperada, e a empresa de energia comunicou que, “após o zero ocorrido no sistema peninsular”, foram ativados os protocolos desenhados para restabelecer o serviço.

O gráfico publicado pela concessionária espanhola Red Eléctrica mostrou que, pouco depois das 12h30, enquanto o consumo elétrico atingia os 25.184 megawatts, este foi abruptamente reduzido para 12.425 megawatts.

O que é o “zero absoluto”?

Especialistas consultados pela reportagem explicaram que o “zero” se refere ao momento em que a oferta de eletricidade despenca, causando um desequilíbrio no sistema, o que leva a um blackout ou apagão total. Diversas causas podem provocar essa situação, incluindo falhas de infraestrutura, fenômenos meteorológicos extremos ou desequilíbrios significativos entre a produção e o consumo de energia.

No caso do apagão desta segunda-feira, 28 de abril, o operador português REN compartilhou que uma das hipóteses é a queda no fornecimento elétrico do lado francês como consequência de uma falha na rede espanhola.

Entre as principais consequências estão a interrupção de serviços básicos em residências, comércios e hospitais, o colapso dos sistemas de transporte e comunicação, além de prejuízos econômicos e possíveis danos a equipamentos eletrônicos.

Esse tipo de evento não é novidade. Segundo o portal Xataka, em junho de 2020, um “zero energético” no Sul de Tenerife deixou grande parte da ilha sem fornecimento. As Ilhas Canárias registraram vários episódios similares, e em 2022 o Conselho de Governo multou a Red Eléctrica de España em oito milhões de euros em razão desses apagões.

Impacto na península e resposta das autoridades

O corte massivo de eletricidade afetou toda a Península Ibérica, obrigando à suspensão do tráfego ferroviário na Espanha. Algumas regiões do sul da França também sofreram interrupções momentâneas. De Bruxelas, a Comissão Europeia anunciou estar “em contato” com os governos de Portugal e Espanha para “compreender as causas subjacentes” da emergência.

Em cidades como Madri e Barcelona, muitos cidadãos saíram às ruas em busca de sinal telefônico, já que as comunicações também foram afetadas. Semáforos fora de serviço e metrôs parados compuseram o cenário.

Carlos Condori, trabalhador de 19 anos, relatou à agência AFP que estava viajando de metrô em Madri quando a falha ocorreu: “A luz se apagou e o vagão parou”, embora o trem tenha conseguido chegar lentamente à plataforma. Do lado de fora da estação Banco de España, acrescentou: “Não há sinal, não posso ligar para minha família, para meus pais, nada. Nem sequer consigo ir ao trabalho.”

